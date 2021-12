Paco Roca, "il·lusionat per la Medalla d'Or de Belles Arts: "Mostra el gran moment que viu el còmic"

No obstant açò, Roca, immers en un nou projecte, comenta en declaracions a Europa Press que intenta "no pensar molt" en guardons perquè "aquest tipus de coses es porten malament amb la creació".

I és que Roca, Premi Nacional de Còmic 2008 i Premi Eisner 2020, va rebre enguany una de les distincions de la Generalitat pel 9 d'Octubre i aquest dimarts, 28 de desembre, s'ha convertit en una de les 31 personalitats i institucions a les quals el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha concedit les Medalles d'Or al Mèrit en les Belles Arts.

La notícia, segons ha explicat, li ha sorprès quan gaudia d'uns dies desconnectat. Després de conéixer el seu reconeixement, ha destacat que "tots els premis i distincions et fan molta il·lusió, però un com aquest que prové de part del Ministeri i, sobretot, també quan mires que entre els altres premiats no només d'enguany hi ha gent que admires, et fa una il·lusió especial i que penses que és un gran premi".

Roca creu "sens dubte" que el seu reconeixement amb la Medalla d'Or, que també ha distingit a altres autors de novel·la gràfica com Carlos Giménez i Francisco Ibáñez, indica que "comença a ser una normalitat ja que es considere al còmic com una disciplina cultural més".

"És simptomàtic del bon moment que viu el còmic, tant en repercussió mediàtica com en lectors, adaptacions al cinema i la televisió, al fet que estem en els museus i en tot tipus de llibreries. Demostra que vivim un gran moment en el món del còmic", ha destacat.

Roca reconeix que és "un bon moment" també en el personal, després de les distincions enguany del govern valencià i el central, un any en el qual també DC li va triar per a portar a Batman de vacances a Benidorm (Alacant) i que coincideix igualment amb la publicació de 'El Dibujado', un llibre que naix d'una exposició que l'IVAM va encarregar al vinyetista.

"Sí, en el personal és un bon moment, el que passa és que també aquest tipus de coses intentes deixar-les a un costat. Jo crec que els reconeixements estan molt bé però no ajuden molt a la creació, t'aparten del teu treball i corres el risc de ser autocomplaent, de donar-li massa importància a aquest tipus de coses, que estan molt bé, et donen confiança i seguretat en allò que estàs fent, però es porten malament en realitat amb la creació. És com una baralla entre la promoció, tot eixe tipus i actes, i trobar temps per a seguir treballant, que en el fons és el que més interessa", ha assenyalat.

En eixa línia, preguntat per les metes que li il·lusionen, ha detallat que aquest no té a veure amb guardons i que els seus reptes són "els que han de preocupar més al creador, intentar fer la teua millor obra o l'obra que siga més redona, millor dibuixada, millor documentada, millor narrada o que tinga un gir que mai hages fet mai o tindre un públic més ampli". "La resta de premis, fan moltíssima il·lusió, però intent no pensar en açò, aquest tipus de coses es porten malament amb la creació", ha insistit.

Sota aquestes premisses, Paco Roca treballa en aquests moments en un nou còmic ambientat en els anys 40 "al fil de la memòria i d'un fet molt concret, d'ací de la Comunitat Valenciana, que hagut d'en certa manera a eixa amnèsia de no voler recordar el nostre passat de sobte et trobes amb episodis increïbles que et sorprèn que ningú haja explicat", ha avançat. "Espere que siga interessant", afig.