Sanitat trau a licitació el nou sistema d'informació sociosanitària per set milions d'euros

La creació d'aquest sistema d'informació, que dona suport al nou Espai Soci Sanitari Electrònic, és fruit de l'acord de col·laboració subscrit entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria d'Hisenda i Model i Econòmic i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

L'objectiu principal d'aquest sistema és crear un "àrea de convergència" de dos àmbits estretament relacionats entre si, el social i el sanitari, de manera que permeta obtindre una visió integral i global de les necessitats de la població en tots dos.

Es tracta d'un Espai Soci Sanitari Electrònic únic, que arreplegarà d'una banda, la informació generada i integrada en la Història Clínica Electrònica de qualsevol pacient atès en la xarxa sanitària pública de la Comunitat Valenciana, com són els informes clínics, les proves realitzades o vacunes, entre altres aspectes.

D'altra banda, en aquesta plataforma s'integrarà la informació generada per la nova Història Social Electrònica, és a dir, l'atenció rebuda en qualsevol dels recursos dels servicis socials de la Generalitat.

Per tant, la targeta SIP assignada a cada ciutadà o ciutadana, serà l'identificador únic de les dos fonts d'informació, de manera que tant el personal sanitari com el de servicis socials, podrà obtindre una visió global de l'atenció que ha rebut en qualsevol dels recursos assistencials, tant sanitaris com a socials sobre la base dels permisos que s'hagen definit.

A més, segons assenyala la Generalitat en un comunicat, el nou sistema "permetrà oferir a la ciutadania una millor atenció sanitària i social en qualsevol dels nivells d'atenció existents, tant en hospitals, com a centres de salut, centres d'atenció especialitzada, servicis socials de base, unitats de suport, centres residencials, i altres recursos".

Gràcies a aquesta nova plataforma d'informació s'aconsegueix una "major optimització" en la gestió dels recursos humans i materials, "ja que evita que es puguen crear duplicitats innecessàries, com pot ser el cas d'una prova o informe valoratiu que necessita cada pacient i que ja ha sigut realitzat amb anterioritat".

"UN PAS MÉS"

La Secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, destaca aquest projecte com "un pas més cap a una atenció integral centrada en la persona que, a més, permetrà donar un salt qualitatiu en l'avanç de l'atenció sanitària personalitzada, d'especial importància atenent a l'envelliment de la població i a les particularitats de les i els pacients crònics, podent adaptar l'atenció sanitària prestada a les seues necessitats o circumstàncies socials, ja siguen de caràcter temporal o definitiu".

El projecte comptarà amb finançament procedent del Programa d'Eficiència i Sostenibilitat de Salut Digital del Ministeri de Sanitat i compleix amb els objectius del Pla Estratègic GENDigital 2025.