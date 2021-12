Administracions i ciutadans tornen a eixir al carrer per a condemnar l'assassinat masclista d'Elx

A les portes del Palau, després dels tres minuts de silenci en els quals han participat el president, Ximo Puig, i consellers, la vicepresidenta del Consell i titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha pres la paraula per a condemnar aquest assassinat i ha defès la importància de mostrar la "ràbia i indignació" d'una "societat unida enfront de la barbàrie masclista" que "abrigalla a les seues víctimes, familiars i orfes".

També ha tingut paraules per als dos fills de la víctima, de nou i tres anys, que "tenien dret a créixer amb la seua mare i a no oblidar la seua cara i la seua veu" i al fet que "ningú els infligira el mal d'arrabassar-los a la seua mare". Yolanda Elisabeth "tenia dret a complir els seus somnis, a veure créixer als seus fills i a parelles que la volgueren", ha remarcat Oltra.

Per tot açò, Oltra ha remarcat la necessitat que una "societat decent i avançada" isca al carrer a dir "prou" cada vegada que hi haja un assassinat. "Esperem no haver de tornar a veure'ns en molt temps", ha agregat.

Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha condemnat, a les portes de la seu del Temple, l'assassinat d'Elx, la qual cosa fa que hi haja 43 víctimes de la violència de gènere en el que va d'any a Espanya, i ha afirmat que totes les administracions s'han de "posar a treballar".

"I no només les administracions, també les institucions i la societat", ha agregat, per a afirmar que cal treballar "des de l'educació i els mitjans de comunicació". "Hem d'acabar amb aquesta xacra social inaguantable i insuportable. I cal començar des de l'educació", ha insistit. Al seu entendre, "cal donar un gir per a acabar amb aquesta xacra".

A Elx, localitat on en el barri de los Palmerales va ocórrer el crim, han secundat l'acte de condemna l'alcalde, Carlos González, la subdelegada del Govern en la província, Araceli Poblador, membres de l'equip de Govern i de la corporació municipal, acompanyats per responsables de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i ciutadans.

SOLIDARITAT AMB LA FAMÍLIA

"La violència de gènere torna a expressar la seua cara més brutal i més criminal", ha manifestat González després de traslladar-li el dolor, les condolences i la solidaritat de la ciutat als familiars i amics de la víctima. "En el nostre país patim una epidèmia de masclisme criminal que acaba amb la vida de dones innocents i deixen multitud de xiquets i xiquetes orfes", com en aquest cas, ha denunciat el primer edil, qui ha ratificat el "compromís institucional de seguir lluitant contra la violència de gènere".

Per la seua banda, la subdelegada ha assegurat que les víctimes "necessiten que posem veu al seu silenci" i ha qualificat d'"intolerable" que en només dues setmanes s'hagen produït dos feminicidis a la província.

CERCA "SENSE DESCANS"

"Busquem sense descans la persona que ha assassinat Yolanda. El trobarem, la Policia Nacional està treballant sense descans per a detindre'l com més prompte millor", ha reiterat Poblador. "S'està amagant però el trobarem", ha augurat i ha cridat a acabar amb la violència masclista "entre tota la societat".

Segons ha dit, l'Ajuntament d'Elx ja ha desplegat els recursos i les ferramentes necessàries perquè la família de la víctima estiga atesa. El xiquet major, que es troba a Espanya, s'ha quedat amb l'àvia.

A Alacant, l'alcalde, Luis Barcala, ha presidit la concentració a la qual han assistit representants de tots els grups polítics municipals. La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha lamentat el fet que "portem un desembre negre, és la tercera vegada que eixim a concentrar-nos per a condemnar la violència masclista aquest mes per casos a València, Torrevella i ara a Elx i esperem que siga l'última".

Sánchez ha instat les víctimes al fet que "denuncien qualsevol tipus de maltractament perquè després d'un primer indici sempre arriben més". "Ja són dos famílies aquest mes que s'han quedat sense mare perquè les han assassinat", ha denunciat la vicealcaldesa. D'ací, la "necessitat de seguir implementant mesures per part de totes les institucions per a parar la violència, acollir les víctimes i perseguir el maltractador", ha conclòs.