Detingut un jove per agredir la seua parella en ple carrer i intentar pegar als quals la van ajudar

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat, els fets es van produir la matinada de Nadal, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a l'entrada d'una discoteca del districte de Marítim, on el servici de seguretat tenia retingut a un jove per presumptament agredir la seua parella i tirar diverses motocicletes al terra.

Els policies es van dirigir immediatament el lloc on el vigilant de seguretat els va explicar que, moments abans, havia escoltat un altercat pel que s'havia acostat i havia vist com l'home que tenien retingut perseguia un jove ja que, pel que sembla, aquest últim havia oferit ajuda a la nóvia del sospitós.

Els agents es van entrevistar amb diversos testimonis que van corroborar que havien vist al presumpte autor dels fets discutir "acaloradament" amb la seua parella, per a acabar agredint-la amb espentes i colps al pit.

Els testimonis es van interposar entre ells i el jove presumptament va intentar agredir-los també. En la seua persecució va tirar diverses motos i va abonyegar el capó d'un cotxe. Davant tals fets, els agents van detindre al jove com a suposat autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.