Els dromedaris dels Reis Mags descansaran al Bioparc després d'entregar els regals

L'objectiu és que disposen del millor espai i cures especialitzades perquè puguen reposar i recuperar forces després del llarg viatge i agotadora jornada d'entregar els regals a milions de xiquets i xiquetes.

Des del parc es treballa per a realitzar les adaptacions necessàries en el millor recinte, el bosc de baobabs, on habita la manada d'elefants.

Sota la protecció de tan imponents arbres, s'està condicionant una zona especial, fitada i preparada per a poder oferir el màxim benestar als dromedaris on, fins i tot, tindran accés al llac per a refrescar-se i hidratar-se.

S'ha fet apilament de palla per a crear còmodes i calents llits, i una alimentació nutritiva, equilibrada i reconfortant serà essencial per a assegurar la seua ràpida i òptima recuperació.

En aquest sentit, tenint en compte els seus gustos, s'han encarregat dàtils del palmerar d'Elx, carlotes i diferents varietats d'encisams de l'horta valenciana, exquisides taronges navelina, saboroses pomes varietat esperiega del Racó d'Ademús, reconstituent avena manxega i fulles fresques de la col·lecció d'acàcies africanes de Bioparc.