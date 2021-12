Una startup llança el 'bizum' per a compartir energia d'instal·lacions d'autoconsum entre usuaris i reduir la factura

La startup LLum, una de les accelerades en la cinquena edició dels programes de Col.lab de les Naus, ha desenvolupat una plataforma amb tecnologia blockchain que permet compartir l'energia produïda per particulars i comunitats energètiques, per a aprofitar al màxim la capacitat de producció. Aquesta aplicació contribueix a la lluita contra la pobresa energètica, que afecta a un 17 per cent de les llars a la Comunitat Valenciana, segons ha informat el centre d'innovació en un comunicat.