Cvirus.- La Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública demana mesures restrictives de la convivència

Sobre aquest tema, assenyalen que "la greu situació" de la pandèmia i les tendències esperables en les pròximes setmanes nadalenques "fan necessàries la presa de mesures restrictives de la convivència social en espais tancats i de les celebracions col·lectives". Sense elles, adverteixen que és esperable que la incidència de la Covid "ascendisca sense control fins a comprometre greument" la salut i l'assistència sanitària en tota la Comunitat Valenciana.

En eixe sentit, assenyalen que els servicis de Medicina Preventiva de tots els hospitals de la Comunitat Valenciana han fet aquestes últimes setmanes "un enorme esforç" per a la vacunació intensiva amb la tercera dosi enfront del Covid del personal sanitari, dels viatgers internacionals i dels malalts crònics i immunodeprimits.

No obstant açò, aquest esforç serà "incomplet" si no va acompanyat de les mesures de prevenció que millor efectivitat han demostrat: limitació del contacte social, ús de mascareta, millora de la ventilació i evitar la convivència en espais tancats.

Per contra, consideren que l'obligatorietat de la mascareta en exteriors és una mesura d'"escassa efectivitat en general" per al control de la pandèmia, i que la població ja venia complint aquesta mesura en aglomeracions i esdeveniments multitudinaris en espais oberts.

Per açò, des de la SVMPSP fan una crida a la ciutadania perquè restringisca, per pròpia iniciativa, els seus contactes socials o familiars, així com l'assistència a les celebracions en recintes tancats, ja que els aerosols són la principal via de transmissió de la covid i es tracta d'esdeveniments potencialment supercontagiadors.