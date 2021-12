El Ayuntamiento de Barcelona pide al juzgado el desalojo "inmediato" de un narcolocal en el Poble-Sec

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la Justicia el desalojo "inmediato" de un narco local situado en el Poble-sec. Se trata de un local del número 26 de la calle Piquer, del que la Justicia descartó en agosto el desalojo solicitado a través de una denuncia por la propiedad.

No obstante, un juzgado mantiene abierta la causa por un delito de salud pública y ahora el Consistorio ha aportado un informe para acreditar la "insalubridad" y "inhabiltabilitad" del local. El concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, ha explicado que la justicia tiene que ser conocedora que, más allá del delito que se pueda estar cometiendo, hay un potencial riesgo de incendio. Serra ha criticado la lentitud judicial y ha reclamado que se priorice el tema.

El local se ocupó el abril de este año. El Ayuntamiento ha podido acreditar, a través de Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra, que se vende droga. La situación se ha vuelto insostenible por las molestias generadas a los vecinos, que durante la semana pasada intensificaron las protestas a las puertas del local.

Serra ha manifestado la "sorpresa e incredulidad" que vivieron en agosto cuando la Justicia no atendió la denuncia de los propietarios del local y se archivó el caso. Fue entonces cuando el Ayuntamiento inició varias vías para conseguir el desalojo y acabar con las molestias vecinales. Según ha explicado, se producen ruidos y peleas diarias, especialmente por la noche.

El concejal ha lamentado que el procedimiento de investigación judicial por salud pública se está alargando "más de lo que sería razonable" y el problema se está "haciendo crónico", intensificándose las molestias para los vecinos.

Ante esta situación, Serra ha defendido que el Consistorio está "exprimiendo al máximo" todas las herramientas de las que dispone. En concreto, han hecho inspecciones junto con los Bomberos y los servicios de inspección del distrito para acreditar la situación de insalubridad del local –se han detectado humedades-, la vulneración de las condiciones de habitabilidad y la situación de fraude del suministro eléctrico. El informe que así lo ha acreditado se envió este lunes al juzgado responsable del caso.

Este también expone las situaciones de afectación en la convivencia vecinal y las intervenciones de los cuerpos policiales en los últimos meses.

Serra se ha mostrado muy crítico con el hecho que la justicia lleve desde agosto estudiando el caso, más todavía cuando se ordenan desalojos de personas vulnerables "cada día de 10 en 10". "Necesitamos un sistema judicial que sea rápido", ha reclamado.

Al ser preguntado por la posibilidad que la propiedad acudiera primero a una empresa que promete el desalojo a cambio de dinero, Serra ha valorado que esta no es la solución y ha reivindicado que lo más efectivo es interponer la denuncia con celeridad. Ha reconocido, pero que a menudo los propietarios no tienen toda la información y ha pedido que no se dejen "engañar" y ha asegurado que se les ha ofrecido todo el asesoramiento.

Desarticular la organización que hay al detrás

El concejal ha afirmado que no solo piden el desalojo del local sino también que se desarticule la "mafia" que hay detrás del narco local. Ha dicho que de lo contrario lo que pasaría es que la actividad se podría trasladar a otro punto.

Serra ha insistido que los cuerpos policiales han podido acreditar que el local es uno de los principales punto de consumo y venta de drogas que funciona ahora mismo en la ciudad. De hecho, ha indicado que entre las intervenciones policiales hay detenidos por drogas y uno por tenencia de armas.