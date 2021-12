Condemnat a un any de presó un metge per accedir a la història clínica de l'empleada de la llar que estava de baixa

La sala confirma així una sentència del Jutjat penal número 6, que considerava a l'acusat autor d'un delicte de descobriment i revelació de secrets, però li absolia dels delictes d'assetjament sexual i lesions psíquiques a la víctima, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un comunicat.

Segons arreplega la resolució, el 23 d'abril i el 8 de maig de 2018, el facultatiu va accedir a l'expedient mèdic de l'assistenta des del servici de la Unitat de l'hospital alacantí en el qual treballava. La treballadora estava en situació d'incapacitat laboral des d'abril del mateix any i el condemnat va accedir al seu historial mèdic sense el seu consentiment ni la seua autorització, sinó únicament per a conéixer el motiu de la baixa laboral, doncs no consta que li estiguera prestant assistència mèdica ni seguiment o assistència algun en eixes dates.

La perjudicada patia un trastorn reactiu que li repercutia social i laboralment, encara que el Tribunal no considera provat que aquesta patologia tinguera relació amb la conducta mantinguda per l'acusat, al que ella acusava de realitzar-li insinuacions, gestos i tocaments de tipus sexual, accions que la sentència no considera acreditades.

La dona havia començat a treballar com a assistenta en la casa del metge en 1998 i en els últims 15 anys havia viscut de lloguer amb el seu fill en una casa propietat de l'home i de la seua dona, el pagament de la qual li descomptaven mensualment de la nòmina.

L'empleada va recórrer la sentència de primera instància per, entre altres motius, vulneració de la tutela judicial efectiva, recurs al que es va adherir el fiscal, davant l'absolució del delicte d'assetjament i lesions.

La sala considera que la sentència de primera instància, basada fonamentalment en proves personals, com són les testificals i pericials, a més d'algunes documentals, analitza de forma minuciosa totes les practicades, encara que no haja dotat a algunes del valor que les acusacions pretenen. Així, assenyala que el magistrat que va jutjar a l'acusat va considerar les declaracions de la querellant de "vagues, imprecises, inconcretes" i faltes de "correlació temporal i espacial...", i va ressaltar algunes divergències entre el relat que efectua la testimoni en l'acte del juí amb el contès de la querella, segons la sentència consultada per Europa Press.

Així mateix, el jutge d'Instància que la versió de la demandant no es troba corroborada per altres elements probatoris i tampoc va considerar concloents les pericials, arguments amb els quals coincideix el tribunal perquè ha posat de manifest que no tots els pèrits van ser informats de la història personal de la querellant, de manera que tant la psicòloga com el forense desconeixien alguns aspectes que pogueren ser rellevants en l'estat psicològic i anímic de la dona.

Per tant, la sala no aprecia que el magistrat haja incorregut en falta de lògica, insuficiència de racionalitat o s'haja apartat de les màximes de l'experiència, per la qual cosa no estima la pretensió d'anul·lació de la sentència recorreguda.