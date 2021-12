Cvirus.- La nova onada de la Covid també arriba a Picassent: cinc interns positius i altres 20 treballadors

20M EP

NOTICIA

La nova onada de la Covid-19 també ha arribat a la presó valenciana de Picassent, on hi ha cinc interns positius i altres 20 treballadors, segons han informat des d'Institucions Penitenciàries a Europa Press. A més, hi ha 99 interns confinats -94 d'ells d'un mateix mòdul- i dos funcionaris sospitosos amb simptomatologia lleu vinculada al coronavirus.