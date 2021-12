Cataluña supera los 400 pacientes Covid en las UCI y registra 31 nuevas muertes

Cataluña ha registrado hasta este martes 1.232.629 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --1.146.459 con una prueba PCR o test de antígenos--, 23.850 más que en el recuento del lunes, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de su página web.

En las últimas 24 horas se han registrado 31 muertes y el total de fallecidos es de 24.484: son 15.638 en hospital o centro sanitario, 4.663 en residencia, 1.276 en domicilio y 2.907 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.503, 46 más que en el último recuento.

Un total de 404 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, cinco más que en el último recuento: 273 necesitan ventilación invasiva (intubación), 9 requieren oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), y 122, apoyo sin intubación.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 1,73 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 15,63%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 1.513,37 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 34,36 años.

La tasa de riesgo de rebrote ha subido: el lunes se situaba en 2.029 y 24 horas después está en 2.526.

Vacunas

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.269.037 personas desde que empezó la campaña de vacunación, de los que 6.061.166 ya tienen la pauta completa: hay 4.486 nuevos inmunizados en las últimas 24 horas.

En porcentajes, el 79,1% de la población catalana está vacunada con al menos una dosis de la vacuna, mientras que un 76,2% ya tiene la pauta completa de la vacunación.

60.000 visitas a los ambulatorios por Covid el pasado lunes

La atención primaria catalana atendió el lunes 60.000 visitas por Covid, un 25% más que en el pico de la quinta ola. Entonces fueron unas 48.000 visitas las registradas el pasado 12 de julio, según ha explicado en la emisora RAC1 la directora asistencial de la Atención Primaria, Ariadna Mas.

Las cifras suponen un "récord absoluto" y Mas cree que todavía irán a más por efecto de las interacciones de Navidad. Todo esto ha hecho que la atención primaria esté "centrada en la Covid" y que más allá de esto se mantengan solo las visitas a embarazadas, recién nacidos y situaciones de más riesgo y no aplazables. Mas ha insistido en que no hay que ir al CAP si se da positivo en un test de auto muestra porque "no aporta nada" repetir la prueba.

La directora ha pedido dejar las visitas a los CAP para los que realmente las necesitan. En este sentido, ha añadido que se tendrá que ir si se tiene fiebre más alta de 38 durante tres días o sensación de ahogo.

Mas ha puesto en valor la tarea de la atención primaria y ha recordado que también se están vacunando a unas 90.000 personas al día. Ha augurado que quedan "dos semanas fuertes", pero ha esperado que de la misma manera que el crecimiento ha sido explosivo, el decrecimiento también lo sea.

En una semana, se han hecho 300.000 PCR y 280.000 test de antígenos. Mas ha afirmado que, sin duda, es el momento más álgido de la pandemia.