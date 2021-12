L'IVF amplia el termini per a la justificació de les despeses de les línies Renaixer i Resistir ReactEU

La modificació incorporada resideix en l'ampliació del termini concedit a autònoms i empreses beneficiàries d'aquestes dos línies de finançament perquè puguen incorporar despeses de circulant realitzats durant l'exercici 2022 en la justificació de les seues operacions de finançament, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Aquesta modificació únicament aplica a les operacions destinades a finançar despeses en capital circulant que s'han formalitzat durant el primer trimestre de 2021, per la qual cosa el límit temporal per a la justificació anteriorment fixat en la convocatòria, desembre de 2021, els donava poc marge per a operar.

Segons la Generalitat, la crisi derivada de la Covid-19 continua comportant "greus conseqüències" sobre les activitats econòmiques realitzades per autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana, que necessiten un reforç per a mantindre la seua activitat.

Els beneficiaris d'operacions atorgades per l'IVF han de demostrar que el finançament públic rebut s'ha destinat per fi per al qual es va sol·licitar i, tal com fixa la convocatòria, aquesta justificació ha de ser "mitjançant proves documentals clares, específiques i actualitzades".

L'ampliació del termini per a la justificació ara aprovada va a permetre que autònoms i empreses disposen de "major marge de maniobra" i puguen incorporar en aquesta justificació despeses corresponents a l'exercici 2022.