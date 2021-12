Les cares visibles de Compromís denuncien la "Gran Innocentada" de les cancel·lacions de Renfe amb una "gala de Nadal"

El vídeo simula un 'call center' d'una tradicional gala televisiva del dia dels innocents, on podem veure algunes de les primeres espases de la coalició, com Mónica Oltra, Joan Ribó, Joan Baldoví, Fran Ferri, Mireia Mollà o Juan Ponce, atenent telefonades de diferents punts de la geografia valenciana i apuntant-les en un comptador.

En un moment concret, Fran Ferri i Mireia Mollà, conductors de la gala, anuncien que s'ha aconseguit la xifra rècord en tot l'Estat de 7.593, la qual cosa produeix que tots s'alcen a celebrar-ho. És precisament en eixe punt quan el vídeo canvia de to i on abans veiem una festa, ara apareix una sala buida en la qual se'n van apagant les llums i escoltem una veu off que revela la denúncia.

"7.593 és la barbaritat de trens de Proximitat que el Govern d'Espanya ens ha cancel·lat en un sol any, tant de bo açò no fóra cap broma perquè qui ho patim absolutament tots els dies no ens fa ni (p*) gràcia. Ja n'hi ha prou de la gran innocentada que patim", afirmen

PREGUNTES EN EL CONGRÉS

La coalició presentarà a inicis de gener una bateria de preguntes en el Congrés i el Senat per a conéixer què trens de rodalies han sigut programats d'acord amb la proposta d'horaris de Renfe, i quals van ser finalment cancel·lats o retardats, així com saber les inversions reals finalitzades per part del Govern de Pedro Sánchez a l'exercici 2020-2021.

En aquest sentit el portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha assenyalat que "pel govern de l'estat han passat molts ministres de Foment i el servei de rodalies valencià segueix sent catastròfic. Ja no ens valen bones paraules i declaracions d'intencions, necessitem urgentment que s'executen les partides i que tot el que s'anuncia, s'escriga d'una vegada per sempre en el BOE i siguen millores reals del servici de rodalies".

"Per açò, nosaltres demanarem la compareixença de la ministra de Transport en el Ple del Congrés perquè, després de les promeses, pose remei a una situació que no ens mereixem els cinc milions de valencianes i valencians", ha conclòs Baldoví.