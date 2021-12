El padre de Halyna Hutchins culpa a Alec Baldwin de la muerte de su hija

Han pasado más de dos meses desde el incidente que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de la película Rust, que protagonizaba Alec Baldwin. Aún, sin embargo, hay muchos interrogantes y, sobre todo, teorías. Tantas que hasta el padre de la fallecida tiene la suya propia. Y en esa idea no cabe discusión: la culpa fue del actor.

Anatoly Androsovych, padre de Halyna, ha roto su silencio y ha acusado al intérprete de 63 años de ser el responsable de la muerte de su hija en una entrevista para el diario The Sun. En esta, además, critica que haya intentado exteriorizar una confusión inexistente en su cabeza a raíz de cierta información que, según Androsovych, ha sido revelada durante la investigación.

"No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué borró algunos de sus tuits cuando ya había quedado claro que el disparo ocurrió durante un ensayo? ¿Y por qué se disparaba durante los ensayos? El revólver es un tipo de arma que no dispara si no presionas bien el gatillo...", ha declarado Anatoly, para quien Baldwin "es, por lo menos, parcialmente culpable de ese disparo mortal".

"Para mí está claro que Baldwin apretó el gatillo, por lo que para mí es difícil entender cómo no se le puede responsabilizar, aunque sea en parte, por la muerte de mi hija", ha señalado Anatoly, quien se centra en el hecho concreto de accionar el gatillo como la responsabilidad última del accidente y en el hecho de que Baldwin afirmase en una entrevista con George Stephanopoulos que él no había apretado el gatillo del arma, unas declaraciones que al hacerse virales le obligaron a borrarse su cuenta de Twitter.

Asimismo, quiso comentar cuál es el estado actual de Andros, el hijo de 9 años de la directora de fotografía. "No sé si algún día se llegará a recuperar completamente", dijo sobre el recién huérfano de madre, "está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha supuesto un gran shock para todos".

Por ahora, la investigación continúa en marcha y se ha informado recientemente de que el Departamento de Policía ha confiscado el móvil de Baldwin para obtener más información. Asimismo, hace unos días el actor envió a través de su Instagram una felicitación de Navidad agradeciendo el apoyo recibido.

"Feliz Navidad. Quería aprovechar este momento para agradeceros a todas las personas que me habéis enviado vuestras más amables palabras, los mejores deseos, fuerza, esperanza, rezos, pensamientos y mucho apoyo. Recibí cientos y cientos de correos electrónicos de familiares y colegas y personas de las que no había tenido noticias desde hace bastante tiempo para enviarme ánimos. Estoy realmente agradecido con ellos", aseguró.