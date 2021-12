Pugen un 1,4% les vendes del comerç al detall al novembre a la Comunitat

20M EP

NOTICIA

Les vendes del comerç al detall a la Comunitat Valenciana van créixer al novembre un 1,4 per cent en comparació del mateix mes de l'any anterior, mentre que a Espanya la pujada va ser del 5,9 per cent, segons les dades aportades per l'INE i recollides per Europa Press.