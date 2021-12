Elena ofrece a Trapero un nuevo puesto en los Mossos y espera una respuesta después de las vacaciones de Navidad

El conseller de Interior del Govern, Joan Ignasi Elena, ha ofrecido al mayor Josep Lluís Trapero un puesto en el cuerpo después de ser relevado como jefe de los Mossos d'Esquadra. Elena ha explicado que espera tener una respuesta después de las vacaciones de Navidad. "Esperamos que después de fiestas podamos hablar con más tranquilidad. Nosotros creemos que tiene que seguir teniendo un papel en el cuerpo, solo faltaría, porque es una persona muy potente", ha explicado.

Elena, que no ha querido concretar más, ha reiterado que el mayor ha hecho un trabajo "extraordinario" durante unos años "muy difíciles", pero que cree que ahora es el momento de hacer un cambio, con un liderazgo "más coral".

Elena ha negado que no se hayan explicado los motivos del relevo del mayor como jefe del cuerpo. "A veces uno cree que son unos motivos y si no son estos motivos es que no se ha explicado bastante bien", ha ironizado. Ha insistido en que el cambio se produce porque ahora se abre una nueva etapa una vez conseguide un nuevo techo de plantilla y la jubilación anticipada. Ahora la prioridad, ha dicho, es la territorialización y un trabajo "más plano y más coral".

Desde Interior se cree que hace falta una nueva jefatura "construida con más de una persona", con un jefe como Josep Maria Estela, "especializado en la dirección y mando de los dispositivos territoriales", ha continuado.

Según el conseller, "cuando se incorpora una persona nueva a una tarea no se está negando a la anterior". En este sentido, ha remarcado que el cuerpo ha tenido muchos jefes, y ha insistido en reconocer la tarea de Trapero.

Ha negado también que su notoriedad pública, vinculada en el momento político que ha vivido Cataluña y también en los atentados, haya tenido nada que ver con el relevo. "Al final uno toma las decisiones pensando qué es el mejor para el cuerpo, y uno imagina esta nueva etapa y piensa en las personas idóneas. Y yo creo que en esta etapa la persona más idónea es Estela", ha concluido.

Al preguntarle por qué se ha tardado unos seis meses en hacer el relevo, ha explicado que había prioridades que había que abordar inicialmente, y ha puesto como ejemplo poner en marcha las nuevas convocatorias, garantizar un techo nuevo de Mossos y conseguir la prejubilación para rejuvenecer el cuerpo.

Durante este medio año, ha asegurado que la relación con Trapero ha sido "muy correcta", y que de hecho se veían más que con el resto de jefes de los diferentes cuerpos de emergencias y seguridad.

En cuanto a la composición de la nueva jefatura, ha explicado que ahora se están teniendo conversaciones, y ha destacado que "no hay un cambio total de la dirección", sino básicamente un cambio en el máximo responsable. "Estoy seguro de que el capital humano que existe estará al servicio del proyecto de esta etapa", ha apuntado el conseller, que ha señalado que ahora se está hablando con mucha gente. A algunos se los propone continuar y otros cambiarán de tarea.

En este punto se ha referido a la destitución del máximo responsable de la Comisaría General de Investigación Criminal, el intendente Toni Rodríguez. El conseller ha recordado que en el último año ha habido tres jefes de esta comisaría. Elena ha constatado que estos son muchos cambios, pero que el cuerpo lo permite porque hay una estructura "muy sólida y muy jerárquica, con responsabilidades muy divididas". Todos los cambios se materializarán en las próximas semanas.

De la comisión no saldrán conclusiones "irresponsables"

Sobre la comisión de estudio del modelo policial que apenas ha empezado en el Parlament, Elena se ha mostrado convencido de que no saldrán conclusiones "irresponsables". El Govern tiene el compromiso de aplicarlas. "Estoy seguro de que las medidas que adopte la comisión tendrán mucho de sentido", ha asegurado al preguntarle sobre la posibilidad que se retire el foam.

A su parecer, los sindicatos policiales están preocupados para estar sometidos al "rifirrafe" entre partidos, más que por los instrumentos que tendrán o dejarán de tener. Cree que están de acuerdo en el hecho de crear una comisión en este sentido, pero "hay la inquietud de que esto se utilice mal". "Pero ya velaremos porque haya consensos y acuerdos, y sacarlo del debate estrictamente partidario", ha dicho.

Ha mejorado la información en los desahucios

Al preguntarle por la actuación de los Mossos, y en concreto de la Brimo, en los desahucios, el conseller ha explicado que siguen trabajando en el marco del Govern y también están en conversaciones con la judicatura para abordar esta problemática. El objetivo, ha insistido, es evitar que se llegue a un desahucio, y por eso hay que priorizar las políticas sociales y de vivienda.

Los Mossos intervienen al final y tienen la parte, según él, "más injusta", porque es el momento "más trágico, un momento muy duro para los agentes que intervienen". En este sentido, ha asegurado que sí que se ha mejorado bastante en la coordinación, de forma que los agentes ahora tienen información sobre el desahucio en concreto que tienen que ayudar a ejecutar. Se continúa trabajando para estar más coordinados con los juzgados, ha dicho, pero no ha querido ir más allá sobre cómo están las conversaciones, teniendo en cuenta que hay jueces que específicamente ordenan la intervención de los antidisturbios.