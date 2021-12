Elisa, en 'First dates': "Con los chicos me siento como un trozo de carne y no lo entiendo"

Con Nek como banda sonora comenzó la cita entre Elisa y Giovanni. Ambos conectaron desde que se conocieron en la barra de First dates este lunes y no dudaron en sellar su atracción con un apasionado beso en el centro del local de Cuatro.

El primero en llegar fue el italiano, que comentó: "Siempre pienso que todo lo que hago va a salir bien porque estoy seguro de mí mismo. No hago nada que no piense que estoy a la altura".

"Llevo cinco años en España y en septiembre participé en Míster España representando a Cáceres, que es una ciudad bonita y rica de historias", comentó el modelo. "Vengo buscando a una chica loca como yo, que le guste viajar y cuide su físico", añadió.

Giovanni y Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Elisa, que admitió que "no entiendo por qué estoy soltera. No me considero aburrida, soy muy divertida, pero las veces que he salido con chicos he sentido que solo me ven como un trozo de carne y no lo entiendo".

Las chispas entre ambos saltaron desde el primer segundo y, durante la cena, según se iban conociendo, su entendimiento se hizo cada vez más palpable. Algo que no dudaron en mostrar en público.

Carlos Sobera señaló: "No hay nada mejor que la música para que el amor funcione", mientras comenzaban a sonar C. Tangana y Nathy Peluso con el tema Ateo. Ambos comensales se levantaron y comenzaron a bailar, pero, al poco, no pudieron evitar besarse apasionadamente.

Elisa y Giovanni, en ‘First dates’. MEDIASET

"Me ha dejado un buen sabor de boca, la verdad, me ha gustado porque me he sentido muy cómoda. Besa muy bien, puntos para él", reconoció Elisa tras el beso del italiano, que le confesó que "eres peligrosa...".

Al final, Giovanni sí que quiso tener una segunda cita con Elisa, mientras que ella coincidió con el modelo y también deseó volver a quedar antes de volver a besarse y despedirse del programa.