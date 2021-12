Jaime fracasa en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "He intentado hacer un apaño"

El bote de Pasapalabra, que este lunes tenía 478.000 euros de premio, se les sigue resistiendo a Orestes y Jaime, ya que ninguno de los dos fue capaz de resolver El Rosco del día, quedándose muy lejos de acertar las 25 letras que lo componían.

El onubense fue el que más lejos se quedó, ya que acumuló hasta cuatro fallos en su intento por alcanzar los 21 aciertos que había conseguido su adversario antes de concluir su tiempo.

Orestes fue el encargado de comenzar la prueba final del concurso de Antena 3 con 153 segundos de tiempo acumulados durante el programa del día para contestar las 25 letras que le preguntó Roberto Leal.

A los cuatro aciertos pasó el turno a su adversario, que contó con 150 segundos para resolver la prueba final del programa. Pero Jaime dudó en la primera, la A, y decidió pasar palabra sin acertar ninguna.

Ambos fueron resolviendo palabras y pasando turnos hasta que Orestes llegó a la V, donde se equivocó, pero acabó la primera vuelta con 18 aciertos y 40 segundos. El burgalés continuó contestando a Leal hasta la M, que con 20 aciertos y 34 segundos decidió cederle el turno a su rival.

Jaime y Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El onubense concluyó la primera ronda con 17 aciertos y 40 segundos, lejos de los números de su contrincante. Orestes, tras acertar la Q, se plantó en los 21 aciertos. Jaime falló en la R, pero todavía contaba con 27 segundos para lograr dos aciertos para empatar o tres, para ganar.

Finalmente, no lo consiguió, llegando a acumular hasta cuatro errores cuando todavía le quedaba tiempo, pero no letras, para vencer a Orestes: "He intentado hacer un apaño", reconoció Jaime.

Tras su derrota de este lunes, el concursante volverá a enfrentarse a La Silla Azul en el próximo programa, donde un nuevo rival pondrá en juego su continuidad en Pasapalabra.