No es la primera vez que alguien llama la atención a Raquel Bollo por sus actitudes incívicas y polémicas. Ya fue criticada duramente cuando fue pillada aparcando en una plaza reservada para personas con diversidad funcional. Y ahora una enfermera ha tenido que recurrir a Sálvame para denunciar a la excolaboradora del programa por su criticable actitud en un AVE Madrid-Sevilla.

"Todo el trayecto sin mascarilla, como si no fuera con ella la que está cayendo. En el AVE coincidí con ella. El vagón iba lleno. Soy enfermera, trabajo en una planta con covid. Pasó la azafata, le comenté que había gente sin mascarilla. Iban a poner el mensaje por megafonía. Que si no se la ponía, volvía" ha empezado a relatar la enfermera, muy molesta con la actitud de Raquel Bollo.

"Me salí un rato y, cuando volví, la mascarilla bajada de nuevo. He tenido mucho cuidado durante todas las vacaciones y tú vas en el tren como te da la gana, como quieres. Da un poco de vergüenza. Que tenga respeto por los demás" ha explotado, muy enfadada. Belén Esteban, amiga de Raquel Bollo, ni siquiera ha sido capaz de poder defenderla. "No lleva la mascarilla. Y eso está mal". "Tú no puedes poner en peligro a todo un tren porque a ti no te da la gana llevar mascarilla" ha querido añadir Antonio Montero ante el aplauso del público.