Canales Rivera no gana para disgustos. Cada día que pasa su nombre pasa a ser titular en medios y redes. Su paso por el programa de Secret Story ha dejado un reguero de historias y aventuras que han dado para muchas historias en Sálvame y en otros programas de crónica rosa. La última noticia ha tenido que ver con su supuesta relación con Alba Carrillo.

Durante una publicidad del programa, Canales aprovechó para enviar un audio a un amigo íntimo, y le confesó que habría perdido el apetito sexual dentro de la casa de Secret Story. "Cuando he salido, he estado muchos días mal, sin nada. Pero llevo dos o tres semanas que me lo estoy pasando de puta madre. Que estoy más activo, que me apetece hacer cosas" contaba en el audio.

Los colaboradores del programa han tratado de sacarle más información sobre ello, y Canales ha confesado la verdad. "En la casa se me quitó el apetito.... Pero volvió justo después. En la casa estaba muerto" ha relatado. Belén Esteban ha querido saber un poco más, y ha insistido en saber si había vuelto el apetito con Alba Carrillo o no.

Canales Rivera se enfrenta a Laura Fa GTRES

Laura Fa y Canales Rivera, enfrentados

Pero ahí no han cesado sus problemas. Laura Fa, en un programa de radio, ha hablado de él en términos poco amigables. No solo le ha llamado "sucio" sino que es como una "estrellita de mar", es decir, que durante el sexo solo se deja hacer. Canales se lo ha tomado a risa, pero no ha querido entrar en las provocaciones de Laura.