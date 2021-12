Puig atendrà qualsevol proposta de Mazón que "afavorisca el conjunt de la societat des del consens i màxim acord"

Des de Presidència subratllen que es fa sempre una "valoració positiva" d'aquest tipus de contactes institucionals, que Puig manté habitualment amb els representants polítics de les diferents formacions.

Durant la trobada, s'han abordat els principals assumptes de l'agenda política valenciana com l'evolució de la pandèmia, el finançament autonòmic, la situació de les rodalies ferroviàries o el transvasament Tajo-Segura, entre uns altres.

En aquesta línia, les mateixes fonts assenyalen que el president i el seu Consell estan centrats, en aquests moments, en la resposta a la pandèmia del coronavirus amb l'impuls de la vacunació i el reforç de la sanitat pública a més de la recuperació econòmica i emocional.

"Com ha deixat sempre palés, el president està plenament compromès amb una reforma del finançament just per a la Comunitat Valenciana, amb la defensa irrenunciable del transvasament Tajo-Segura i amb una solució que millore el servici de les rodalies ferroviàries", han subratllat les mateixes fonts.