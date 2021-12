Chaler admet que l''amic invisible' a Fibla no va ser encertat i posa el seu càrrec a la disposició del PSPV de Vinaròs

Chaler ha posat el seu càrrec a la disposició del partit però no pensa dimitir perquè ho demana Fibla, segons ha assegurat aquest dilluns en roda de premsa en la seu local socialista. L'edil, que en tot moment ha reconegut que no era un regal encertat, ha criticat la portaveu de TSV per considerar que ha utilitzat el tema políticament. "Hi ha altres damnificats, començant pel grup socialista, al que li he demanat disculpes", ha dit, i ha assenyalat que tenen la seua disposició el seu càrrec i acta de regidor i ara han de valorar la "pèrdua de confiança" cap a la seua persona que s'haja pogut produir.

El secretari general de l'agrupació local socialista, Edu Barberá, ha assegurat no entendre la repercussió que s'ha donat a un "acte extern" de l'Ajuntament, i ha afirmat que hi ha programada una reunió amb càrrecs del partit "per a donar-li la millor solució i decidirem" sobre els succeït.

Barberá ha lloat la tasca desenvolupada fins ara per Chaler, "un dels millors regidors que tenim i que més ha treballat pel poble". "Ha sigut un error, una broma de molt mal gust, però darrere de Chaler hi ha un bagatge molt important, s'ataca a una de les persones més treballadores de l'Ajuntament", ha considerat.

Per la seua banda, l'alcalde de la localitat, Guillem Alsina, ha demanat, en primer lloc, perdó a "tots els veïns i veïnes de Vinaròs, per aquest fet greu i molt desagradable, que ha posat el nom de Vinaròs amb una connotació negativa al capdavant dels mitjans de comunicació; tot el grup municipal i el Partit Socialista ho està passant malament". A més, ha sostingut que aquest tema havia d'haver-se tractat de forma interna: "No devia mai haver eixit de l'àmbit intern, hi ha mecanismes dins del pacte de govern" per a solucionar-ho.

Alsina aposta per que perdure el pacte amb TSV, que juntament amb Compromís conforma el govern en l'Ajuntament de Vinaròs, i ha recordat els grans projectes en els quals s'està treballant ara, com EDUSI, Sanitat o el Pla Edificant. "Seguirem treballant perquè no es vegen perjudicats per aquesta greu acció; la ciutadania espera de nosaltres que treballem pels problemes reals, el problema de l''amic invisible' és ridícul que haja eixit fora de l'àmbit privat", ha indicat.

EL RELAT DE CHALER

Chaler estava de viatge quan es va fer públic el regal d''amic invisible', en unes vacances que no havia pres des que va entrar en l'Ajuntament però ha indicat que, davant la polèmica generada, va decidir agafar un avió i tornar, en els quals ha definit com "els dies més llargs de la meua vida".

L'edil socialista ha citat el seu regal: "Una gorra de vellut i una caixa de fruites i verdures lleugerament deteriorats, així com productes de casqueria envasats al buit", dels quals ha mostrat una foto en la qual principalment es veuen les verdures. El regidor ha admès que no va ser un obsequi encertat i ha insistit que ho va fer de manera personal, sense estar premeditat amb el seu grup polític.

Així mateix, ha destacat que, per a disculpar-se, li va enviar a Fibla diversos missatges (dos escrits i un àudio), que ha mostrat en fotocòpies grans a color de "captures del mòbil", sense que obtinguera resposta de la regidora. A més, va contactar amb Sebastià Fabregat, de TSV, perquè intentara parlar amb ella, "i em va dir que anaven a per mi, que tothom sabria qui era jo".

"De res ha servit que el propi pacte de govern tinga definides les vies per a resoldre conflictes, que els propis secretaris d'organització dels tres partits a nivell de la Comunitat Valenciana intentaren fer canviar d'opinió a TSV, que destacats membres de TSV intentaren que canviaren d'idea... tot el que volien era una revenja personal i política", ha sostingut, i ha afegit que Fibla "s'equivoca".

També ha afirmat que ha rebut centenars de missatges de suport, "de gent de tots els estils i colors polítics, fins i tot alguns de TSV".

Després de la roda de premsa, Fibla, que va denunciar la passada setmana públicament el regal rebut, ha rebutjat fer noves declaracions perquè considera que la situació està igual. Des del seu partit, del que té el seu suport, se segueix demanant que Chaler siga apartat de les responsabilitats de govern.