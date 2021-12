¿Será ómicron la última variante de preocupación de la covid-19?: "Al virus le quedan muy pocos trucos"

Las variantes del SARS-CoV-2 que provoca la covid-19 han ido evolucionando a lo largo de muy pocos meses, primero vino alfa, luego delta y ahora ha llegado ómicron que, según los expertos, se convertirá en muy pocos días en la mayoría de los casos registrados.

Sin embargo, el profesor español de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, Daniel Prieto-Alhambra, cree que "al virus le quedan pocos trucos". "Ya es un virus muy transmisible y que además escapa a la inmunidad que dan las vacunas, por tanto, siendo un poco optimista esperaría que esta fuera la última mutación que nos preocupase", dijo en una entrevista a Catalunya Radio.

"Es difícil predecir si será la última ola. Cuando surgió alfa decíamos que era probable que el virus mutase para hacerse más transmisible. Cuando llegó delta la comunidad científica coincidió en que era difícil pensar en una variante más transmisible que esta, pero siempre quedaba la posibilidad de que surgiese una variante que escapase la inmunidad vacunal y esa es ómicron", prosiguió Prieto-Alhambra.

En este sentido, Ben Krishna, un investigador postdoctoral de inmunología y virología de la Unviersidad de Cambridge, dice que "ómicron no será la última variante, pero si puede ser la última variante de preocupación". Además, añade que las mutaciones que hacen que sea más contagiosa no incrementan su letalidad, según escribe en The Conversation.

Los expertos urgen a los no vacunados a "correr" a inmunizarse

Prieto-Alhambra apostó por la vacunación y medidas más restrictivas para reducir la transmisión comunitaria del virus y poder frenar los contagios a tiempo. Además, explicó que esta ola va a traer más casos porque "la variante se escapaba a la inmunidad de las vacunas", pero "no parece que haya infección severa para los vacunados".

"Es evidente que para la gente no vacunada, según la muestra pequeña que tenemos en Reino Unido, no parece que la severidad del virus es menor. Cuando infecta en gente no vacunada la severidad es muy parecida a la delta. Así que la gente que no está vacunada que vaya corriendo a vacunarse", prosiguió.

Margarita del Val, viróloga del CSIC, coincide en apuntar en la efectividad de la vacuna "ómicron no es más leve y causa enfermedades igual de graves en los no vacunados que las que causaría delta".