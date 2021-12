IVEFA supera en 2021 per primera vegada les 200 famílies empresàries malgrat l'època postpandèmia

20M EP

El president de l'Institut Valencià per a l'Estudi de l'Empresa Familiar (IVEFA), Francisco Vallejo, ha fet balanç de 2021, un any en el qual ha destacat que s'han superat, per primera vegada, les 200 famílies empresàries malgrat l'època postpandèmica.