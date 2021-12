Bibiana Fernández se une a Lucía Pariente y ataca a Jorge Javier Vázquez: "Yo no me hubiera ido del plató"

La última gala de Secret Story se vio empañada por una pelea entre Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez que terminó con la primera siendo expulsada de plató. Mucho se ha comentado del enfrentamiento desde entonces y Bibiana Fernández también ha querido dar su opinión.

La madre de Alba Carrillo señaló que la organización del reality ayudó a Cristina Porta a hacer trampa, algo que enfadó tanto al presentador que no quiso seguir con el programa hasta que Pariente no abandonara el directo, algo que se negó en principio.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa la ha defendido. "Jorge Javier empezó a decirle que era una mentirosa ella, su hija, su padre, su abuela... y entonces ella se rebotó. Que no se quería ir del plató, yo no me hubiera ido Jorge Javier, yo me hubiera quedado allí agarrada y me hubieran tenido que sacar la Policía", ha declarado muy clara.

Bibiana Fernández a Jorge Javier Vázquez: 'Yo no me hubiera ido del plató'. @Devilisawoman @jjaviervazquez pic.twitter.com/ioNSHBmDuv — TODOtele (@todotele_) December 27, 2021

La actitud del catalán ha sido criticada y señalada en redes desde el pasado jueves. Y, a pesar del veto de la televisión, Lucía Pariente y Alba Carrillo han usado sus perfiles para dejar clara su postura.

Pariente comentó en un directo de Instagram ese mismo jueves que Vázquez era un "sinvergüenza" que tendría que aprender a pedir perdón cuando su carrera comienza a "bajar".

Carillo, por su parte, hizo oídos sordos a la advertencia de Jorge Javier sobre sus comentarios en Twitter y le ha señalado de humillar siempre a las mujeres: "Ya vendrá luego una docuserie que hable de violencia machista y limpiará todo mal".