AMP.- Confirmen el crim d'una jove a Elx com un cas de violència de gènere

20M EP

NOTICIA

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat el crim d'una dona de 25 anys a Elx (Alacant) com un cas de violència de gènere. La víctima tenia un fill i una filla menors d'edat i no existien denúncies prèvies per fets d'aquest tipus contra el presumpte agressor, la seua parella, que encara no ha sigut detingut.