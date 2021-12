Ana Obregón recuerda el día que le diagnosticaron cáncer a su hijo Aless: "Me preguntó: 'Mamá, ¿me voy a morir?'"

Ana Obregón volverá a protagonizar una de las noches más importantes de la televisión este 31 de diciembre y repetirá como presentadora de las Campanadas de La 1 junto a Anne Igartiburu. Una velada especialmente emotiva para la actriz, tras la muerte de su hijo.

En una sincera entrevista con la revista Elle, Obregón ha hablado de su dura batalla con el duelo desde que en mayo de 2020 Aless Lequio falleciera por el cáncer de sarcoma que se le diagnosticó tan solo dos años antes.

En la conversación, ha recordado ese momento "como si fuera ayer": "El día que nos comunicaron que estaba enfermo, entró en mi habitación y me preguntó: 'Mamá, ¿me voy a morir?'. Se me cayó el cielo encima".

"Le juré por mi vida que iba a salvarse", ha relatado: "Y no pude cumplirlo. Es algo que no me perdono". Obregón se mantuvo fuerte por su hijo en todo momento: "Su padre llegó y se puso a llorar: lo metí en el cuarto de baño y lo reprendí: 'Aquí nadie llora'. Yo no eché ni una lágrima. Tampoco a lo largo de las 120 quimios. No podía. Tenía que salvar la vida de Aless".

Por eso ahora, aún es difícil aceptar que se ha ido. "Él me daba fuera y ya no me queda", ha confesado: "No puedo, ni quiero, guardar el abrigo que dejó sobre el respaldo del sofá el día que lo ingresaron de nuevo en el hospital. No soy capaz de deshacer la maleta que se llevó. Si ni siquiera tengo energía para entrar en el duelo de mi madre".

En los últimos meses, se ha centrado en el trabajo y ha continuado con el deseo de Aless de ayudar a otros con la misma enfermedad. A través de la Fundación Aless Lequio recién fundada se va "a dejar la piel por las familias que no cuentan con los recursos" que ella sí ha tenido.