Cvirus.- Mazón proposa Puig traure els test i les PCR al carrer amb punts on realitzar-los gratuïtament

Aquestes són algunes de les peticions que ha fet el líder 'popular' a Puig en la seua primera reunió després de ser triat fa sis mesos. Mazón li ha presentat Puig mesures en cinc aspectes (Covid, polítiques socials, finançament, Rodalies i ocupació jove), així com dos prioritats per a cadascuna de les províncies.

En atenció als mitjans, Mazón ha assenyalat que aquest tipus de trobades "hauria d'emmarcar-se dins de la normalitat i d'una societat democràtica". "M'haguera agradat que fóra abans perquè hi havia molts temes pendents, com la possibilitat d'haver treballat en esmenes conjuntes als Pressupostos Generals de l'Estat o els de la Generalitat", ha agregat.

Així, Mazón ha manifestat que davant el "preocupant" de la situació sanitària és "imprescindible un pla exprés de reforç de l'atenció primària" i els punts per a fer test.

El president del PPCV ha assenyalat que algunes de les iniciatives que li ha plantejat al President "requereixen de la unió de forces per a alçar la veu davant el Govern d'Espanya, com en els casos del finançament, inversions del govern d'Espanya a la Comunitat Valenciana, la recuperació i impuls dels trens de rodalies o l'aigua, on el sud de la Comunitat es juga molt amb el Tajo-Segura".

En aquest sentit, ha proposat Puig que "implante un sistema pel qual els fons europeus donen prioritat a aquells projectes que vagen encaminats a generar ocupació a menors de 35 anys, per a baixar les altes taxes de l'atur en la gent jove".

TAXA TURÍSTICA

A més, ha indicat que uns altres dels punts "depenen directament de la voluntat de Puig, com és el cas de la taxa turística". "És un colp més, és un error que a més arriba en el pitjor moment i que compta amb el rebuig de tot el sector", ha agregat.

"En mans de Puig està aturar-la, ha de reconsiderar la seua cessió als seus socis de Govern", ha indicat, però en el cas que no puga fer-ho, li ha proposat una "aliança per a aquest tema en tots els municipis de la Comunitat on es vullga implantar".

D'altra banda, el president del PPCV ha exigit a Puig que, després dels informes del Síndic i les investigacions obertes per diferents institucions, desbloquege les investigacions i arribe fins a les últimes conseqüències en els casos d'abusos a menors en els centres en els centres de titularitat pública".

Així mateix, Mazón considera que el tripartit "està més preocupat pels problemes interns de partit de cadascun dels seus membres que pels problemes reals dels ciutadans".

Mazón ha reclamat a Puig que "cal desbloquejar la gestió en matèria de dependència, Ingrés Mínim Vital, Renda Valenciana d'Inclusió, vivenda social i pobresa energètica en la qual aquest Consell no ha pressupostat ni un euro per al pròxim any i ha rebutjat el pla de xoc amb 50 milions proposat pel GPP".