La Comunitat, primera destinació espanyola en nombre de serveis turístics distingits per la seua qualitat

D'aquesta manera, amb un total de 1.281 servicis turístics repartits en 31 destinacions urbanes, de costa i interior, la qual cosa suposa un 25,27% més que en 2020, la Comunitat Valenciana supera per primera vegada a Andalusia que compta amb 1.188 serveis distingits.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha volgut donar l'enhorabona a tots els equips gestors, destinacions i servicis turístics distingits de les tres províncies, així com al departament de Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana, "per l'esforç i treball conjunt amb els diferents actors de les destinacions implicades en el projecte per a construir una oferta turística global de qualitat", ha manifestat.

En aquesta línia, Colomer ha assenyalat que "amb aquests resultats la Comunitat Valenciana demostra, una vegada més, el compromís, la resiliència i l'esforç de tots els agents públics i privats de treballar en pro de la qualitat i l'excel·lència en el sector turístic".

El secretari autonòmic ha volgut recordar que "malgrat que els últims temps no han sigut fàcils per al sector turístic, a la Comunitat Valenciana molts servicis turístics han apostat per millorar la seua relació amb la destinació del que formen part, a més de la seua gestió interna".

"El que ha permès -ha continuat Colomer-, que segons l'últim balanç anual Sicted, la Comunitat Valenciana representa més del 19% del total de servicis turístics distingits amb el segell Compromís Qualitat Turística en el nostre país".

De la mateixa manera, ha recalcat que "la Comunitat Valenciana lidera també el rànquing nacional dels distintius 'Preparat COVID-19', que certifiquen la implantació de bones pràctiques en seguretat soci-sanitària, contribuint així, a assentar que a més de ser una destinació de qualitat, som una destinació segura i acreditada", ha culminat el titular de Turisme.

SERVEIS TURÍSTICS DISTINGITS

Entre els serveis turístics distingits destaquen principalment, per ofici, els Hotels i apartaments turístics amb 224 distingits amb el segell Sicted, li seguixen els restaurants i empreses turístiques de càtering, amb 200 distintius de Qualitat Turística.

Per la seua banda, els bars i cafeteries de la Comunitat Valenciana compten amb 109 segells Sicted i els comerços amb 102 distincions. Una menció especial mereixen les Vivendes d'Ús Turístic, ofici afegit recentment al projecte i el nombre del qual de distingits a la Comunitat Valenciana és de 62, representant el 77,5% del total nacional.