Un espectacle multicultural a l'ADDA ret homenatge al poeta Miguel Hernández

Artistes professionals, encapçalats per l'actriu Marta Bascuñana i la soprano Susanna Vardanyan, participaran en aquesta trobada, al costat del propi Lozano i sota la direcció escènica de Rafael Bascuñana, on posaran en escena un projecte que inclou una selecció de poemes i cançons, així com la dramatització dels records de l'esposa de l'autor oriolà, Josefina Manresa, segons ha informat la Diputació en un comunicat.

D'aquesta manera, l'espectacle ofereix la música composta per Lozano, un recital de poemes de Miguel Hernández -i d'altres inspirats en la seua obra- per part de Marta Bascuñana i la realització d'un curtmetratge dirigit per Rafael Bascuñana, que posa en relació la vida i l'obra de l'autor del 'Cancionero y romancero de ausencias' amb la seua ciutat natal.

Després de la presentació de l'acte, i al costat de la projecció del poema visual 'Mensajero del alba', Marta Bascuñana interpretarà una triava dedicada al poeta, tal com aquest va dedicar una a Ramón Sijé. Seguidament, tindrà lloc el concert de Lux Aeterna & Camerata Universal Music i un recital poètic amb la presentació de l'estrena mundial del nou àlbum 'Dejadme la Esperanza', inspirat en l'obra d'Hernández, amb recital de Marta Bascuñana i la veu de Vardanyan.

Finalment, es projectarà el curtmetratge 'Volverás a mi huerto y a mi higuera, pasión por un poeta', estrenat el 24 octubre de 2017 a Nova York, i s'escenificaran monòlegs inspirats en l'obra 'Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández'.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha indicat que aquesta representació, que ha recorregut amb gran èxit i acceptació diferents escenaris internacionals, "forma part del programa d'activitats dedicades a Miguel Hernández que des de la Diputació ens vam comprometre a desenvolupar per a retre homenatge i contribuir a difondre l'obra i el llegat del nostre poeta més universal a través de diferents iniciatives".