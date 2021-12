La Generalitat instal·larà més de 700 elements informatius i de senyalització en la nova Línia 10 de Metrovalencia

A més, les estacions i parades de la nova línia comptaran amb teleindicadors que oferiran informació de servici i intèrfons d'atenció a les persones usuàries, segons fonts de la Generalitat.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació per a la contractació d'aquests elements informatius per un import inicial de 157.300 euros, IVA inclòs.

Tots aquests punts informatius es distribuiran per les tres estacions subterrànies de la Línia 10 (Alacant, Russafa i Amado Granell/Montolivet), les cinc en superfície (Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències/Justícia, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret) i en l'estació de Bailén de la Línia 7 que servirà de connexió de la futura línia amb la resta de la xarxa de Metrovalencia a través d'un canó per als vianants que podrà ser utilitzat per les persones usuàries del metre i pels ciutadans i ciutadanes en general.

Entre els diferents elements informatius, destaquen els 71 plànols (27 zonals, 22 generals i 22 de barri); 121 cartells (32 d'horaris, 32 de normes, 32 de tarifes i 25 d'avisos); 96 pictogrames (12 d'accessibilitat, 30 d'ascensors, 28 no utilitzar l'ascensor en cas d'incendi, 14 del bucle d'audiòfons a l'interior de l'ascensor i 12 de la "i" d'informació); 44 logotips de Metrovalencia de diferents grandàries; 85 vitrines i 223 indicadors (25 denominacions d'interior, 54 denominacions d'exterior, 45 direccionals, 28 "termòmetres" de línies, 55 eixides al carrer i 12 números de via).

DISTRIBUCIÓ PER ESTACIONS

Per estacions, les subterrànies engloben 440 dels 710 elements informatius totals i les parades de superfície 242, mentre que les instal·lades a Bailén seran 24 i en el passatge per als vianants tindrà 37.

L'estació d'Alacant serà la que més suports informatius acollirà en els seus dos vestíbuls i dos andanes, 181 elements; seguida d'Amado Granell/Montolivet, també amb dos vestíbuls i dos andanes, amb 152 i Russafa amb 107, tenint en compte que aquesta instal·lació només disposarà d'un vestíbul i dos andanes.

D'entre les parades de superfície, destaca Ciutat Arts i Cièncias/Justícia, amb 66 dispositius, mentre que les altres quatre (Quatre Carreres, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret) disposaran de 44 punts informatius cadascuna.

LÍNIA 10

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5 quilòmetres i 8 estacions i parades, 3 subterrànies i 5 en superfície, segons les mateixes fonts.

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.