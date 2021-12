La Comunitat Valenciana acaba l'any amb temperatures típiques d'una primavera avançada

La Comunitat Valenciana finalitzarà l'any amb unes temperatures típiques d'una primavera avançada, ja que els valors superen els 20 graus en gran part del territori, fins i tot puntualment aconseguiran els 25. Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), "és possible que en molts observatoris no hi haja precedent d'una setmana de final d'any tan càlida com la prevista per a 2021".