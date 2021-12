Més d'un miler de joves de 18 centres educatius valencians es formen per a previndre la discriminació i aporofòbia

També s'han donat a conéixer possibilitats de voluntariat social en algunes de les 31 entitats que conformen l'EAPN CV. Així mateix, una altra trentena de tècnics i tècniques de joventut de la Xarxa Jove de València i Castelló s'han format en la matèria, ha informat la Generalitat.

El conveni de col·laboració del programa 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris de la inclusió, la diversitat i el voluntariat social entre joves' ha possibilitat que en 2021 s'hagen realitzat 51 tallers sobre l'Estat de la Pobresa i 28 tallers i/o visites telemàtiques en les quals han participat 13 entitats socials de l'EAPN Comunitat Valenciana. Durant aquests tallers i visites guiades professionals del tercer sector social i testimonis en primera persona han tractat de trencar amb visions estereotipades i discriminatòries sobre la realitat de la pobresa i l'exclusió social a la Comunitat Valenciana.

En el programa, que s'emmarca en la Campanya M'importa de l'IVAJ, ha participat alumnat dels centres educatius IES Violant de Casalduch (Benicàssim), IES Penyagolosa (Castelló), IES Vilafranca (Vilafranca), IES Serra d'Espadà (Onda), IES Jaume I (Borriana), IES Llombai (Borriana), IES Francesc Ribalta (Castelló), IES El Prat (Torreblanca), IES Vall d'Alba (Vall d'Alba), IES Campanar (València), IES Jordi de Sant Jordi (València), IES La Canal de Navarrés (Navarrés), IES Ramón Muntaner (Xirivella), IES Districte Marítim (Valencia), IES Sant Vicent Ferrer (Algemesí), CIPFP Misericordia (Valencia), CFP Verge de Cortés (Valencia) i IES Josep Segrelles (Albaida).

Els centres IES Ximen d'Urrea (l'Alcora) i el CIPFP Faitanar (Quart de Poblet) també han confirmat la seua participació que, a causa de l'èxit de la convocatòria, ha hagut de postponerse per al primer trimestre de 2022 davant la impossibilitat de dates disponibles durant l'últim trimestre de 2021.

En els tallers i/o visites guiades a entitats han intervingut professionals, personal voluntari i/o persones usuàries de les entitats San Joan de Déu, Codifiva, Fundación Rais - Hogar Sí, Fundación Cepaim, CEAR PV, Acción contra el hambre, MPDL - Movimiento por la paz, ACCEM, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas CV, FISAT, Asociación Alanna, Fundación Altius, YMCA, Iniciatives Solidàries i ACOEC.

El conveni En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la inclusió, la diversitat i el voluntariat social entre joves es desenvolupa en el marc de la campanya 'M'importa. Educar en valors' de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), i es fonamenta en la línia de sensibilització de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024.

L'EAPN CV està constituïda actualment per 31 entitats: Accem, Acción contra el Hambre, Acoec, Àmbit, Alanna, APIP-ACAM, Avant, Cáritas CV, CEAR PV, Cepaim, Coceder-CDR La Safor, Codifiva, COEESCV, COTSV, Cruz Roja CV, Fundación Altius, Fundació Esplai, Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Iniciatives Solidàries, INPAVI, Jovesolides, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Adsis, MPDL, Fundación Nova Feina, Fundación Novaterra, Patim, RAIS Fundación, Por ti Mujer, Sant Joan de Déu Serveis Socials València i YMCA.