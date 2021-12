Cuando el trabajo te cuesta la vida: "Lo de mi hijo no fue un accidente laboral, a mi hijo le han matado"

A Víctor Nuño una máquina le arrancó la vida a los 18 años mientras trabajaba. El 27 de noviembre de 2020, dos enormes rodillos atraparon su sudadera y le arrastraron hacia una máquina que no tenía mampara de seguridad, ni cable perimetral, ni seta de emergencia. No había recibido una ropa adecuada de trabajo, ni una formación para manejar esa máquina y, en ese momento, se encontraba solo en la nave, a pesar de sufrir un trastorno por déficit de atención que la empresa conocía. Llevaba 12 días trabajando.

"Él estaba contentísimo de haber encontrado su primer trabajo, yo estaba también muy contenta, estaba al lado de casa, un horario bueno… No era el trabajo de su vida, pero bueno, para empezar, un chico de 18 años, ¿cómo nos íbamos a imaginar?", recuerda, en una conversación telefónica, su madre, Noelia Salvador.

La empresa, Ferros Sabadell, una pequeña fábrica de corte de chapa ubicada en el municipio de Castellar del Vallés, Barcelona, aceptó la responsabilidad sobre lo sucedido y la Inspección de Trabajo consideró el incidente como infracción grave, a la que correspondió una multa de 40.000 euros que fue reducida a 25.000 por el pago en adelantado.

Cada día, Salvador pasa por delante de la fábrica cuando va a su trabajo y la ve funcionando con plena normalidad. Para ella, el responsable de la muerte de su hijo es el dueño de la empresa.

"Ellos lo reconocen todo, entonces, ¿qué hace esa empresa abierta? Es una burla la sanción que le han puesto. Yo no quiero dinero para mí. A mí no hay dinero que me devuelva a mi hijo. Yo no quiero dinero para mí, yo lo que quiero es que le pongan una sanción tan grande que no pueda ni levantarse de la cama, que se vea en la miseria y se acuerde de mi hijo todos los días hasta que se muera", declara Salvador.

La familia ha iniciado un proceso penal contra la empresa, pero la madre de Nuño tiene poca confianza en esta vía, por la que en muy pocas ocasiones el empresario acaba entrado en prisión a causa de un accidente laboral. "¿Qué hay más grave que matar a una persona? Porque a mi hijo lo han matado, a mi hijo me lo han matado, lo de mi hijo no fue un accidente laboral, a mi hijo lo han matado porque lo han puesto en una máquina de matar".

Una década en aumento

El de Nuño fue uno de los 637 accidentes laborales que acabaron con la vida del trabajador en 2020, un año, el del inicio de la pandemia, en el que la paralización de la actividad económica provocó el primer descenso en la siniestralidad laboral desde 2013, pero en el que las muertes "en el tajo" aumentaron respecto al año anterior.

Los datos disponibles de este año, hasta el mes de octubre, indican que la recuperación económica ha traído también aparejado un aumento de los accidentes de trabajo, que vuelven así a su senda de ascenso en la que llevan casi una década. Los sindicatos señalan un hito para el cambio de tendencia que se produjo en 2012: la aprobación de la reforma laboral de ese año.

Evolución de la siniestralidad laboral en España desde el año 2006 a la actualidad.

"Una mejora o un empeoramiento en las condiciones de trabajo tienen consecuencias en los niveles de siniestralidad, es absolutamente inevitable, y, después de la reforma laboral de 2012, las relaciones laborales precarias que ya existían previamente se extienden prácticamente al conjunto de los sectores", explica Óscar Bayona, miembro de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras.

Desde UGT, su coordinador de la Secretaría de Salud Laboral, José de las Morenas, señala a la falta de la inversión en prevención por parte de las empresas. "La inversión en prevención se sigue viendo como un gasto y no invertir en en ese escenario, al final, resulta mucho más caro", señala el sindicalista. "Un accidente, más allá de ser un problema de primera magnitud de ámbito social, en muchas circunstancias es un gran problema en el marco de responsabilidades económicas, incluso penales, con lo cual sale rentable invertir en prevención".

Las consecuencias de un accidente grave

A Álvaro, un trabajador industrial de 39 años de Cantabria, la vida le cambió hace tres años, cuando una máquina le amputó dos dedos de su pie izquierdo mientras trabajaba en labores de limpieza en una fábrica de galletas de Torrelavega.

Tras cuatro operaciones, su pierna ha quedado llena de marcas. Durante meses se mareaba al incorporarse y, a día de hoy, sigue sin poder hacer esfuerzos prolongados que impliquen estar de pie además de no poder correr o caminar durante mucho tiempo sin sentir dolor.

"Físicamente, a día de hoy, todavía no puedo pasar mucho tiempo de pie. Andar sí puedo andar, pero me tengo que tomar antes un par de pastillas y ponerme hielo cuando termino", explica Álvaro, que no ha vuelto a trabajar desde el día del accidente -estaba contratado a través de una empresa de trabajo temporal que no le ha vuelto a conseguir ningún empleo- y, actualmente, solo percibe un subsidio de 450 euros del Gobierno cántabro.

"Por suerte, tengo dos hijas pequeñas y tengo que mirar lo positivo, he podido disfrutar de ellas en todo este tiempo, pero te ves en la situación de que puedes disfrutar de ellas, pero has rascado económicamente todo lo que tenías y ahora estoy tirando gracias a la ayuda de familiares, subsistiendo porque no hay otra", declara Álvaro, que está tratando de que la Administración le reconozca una invalidez. "Ahora, con los papeleos es tan tedioso y hay tantas dificultades que parece que buscan que sea todo tan complicado para que la gente desista al final".

Arriesgar la vida por un trabajo

Además de las consecuencias que pueda traer la nueva reforma laboral que se ha presentado el Gobierno este martes, el Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, lanzó un Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo el 9 de diciembre con el eslogan “Arriesgar tu vida no es una opción”.

Nuestro país no puede tolerar que haya personas que pierdan la vida en su puesto de trabajo.



Ese mismo día Díaz subrayó que su Ministerio está elaborando una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo “que fijará objetivos ambiciosos para reducir la siniestralidad incluyendo todo tipo de accidentes”.

Las medidas han sido acogidas, en principio, con cierto escepticismo por los sindicatos, que reclaman la dotación de mayores fondos públicos para inspecciones de trabajo y planes más ambiciosos para reducir la siniestralidad.

"Se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que dice: 'Arriesgar tu vida no es una opción'. Nosotros decimos que arriesgar la vida, en el caso de algunos colectivos de trabajadores, desgraciadamente, es la única opción que tienen, porque, si no, si no se aceptan determinadas condiciones de trabajo, la consecuencia es que vas a perder ese empleo", señala Bayona, de CCOO.

Hombres, inmigrantes y trabajadores temporales

El sindicato CCOO publicó en 2018 un informe sobre siniestralidad laboral en el que analizaba, entre otros aspectos, la incidencia de los accidentes laborales en función de distintas variables como el sexo, la edad, la nacionalidad o el tipo de contrato.

El perfil tipo que se podría establecer de una persona que tiene más opciones de padecer un accidente laboral en España es la de un hombre joven -el 71% de los accidentes en jornada lo sufren los hombres-, debido, según las conclusiones del informe, a que las actividades con mayores niveles de siniestralidad están altamente masculinizadas ya que, tradicionalmente, contaban con mayores niveles de reconocimiento y de remuneración y, por lo tanto, han sido ocupadas generalmente por hombres.

Las posibilidades de sufrir un accidente se multiplican si, además, estos hombres jóvenes tienen contratos temporales y son extranjeros. La alta presencia de trabajadores y trabajadoras extranjeras de determinadas nacionalidades en sectores de alta siniestralidad y las dificultades que encuentran para ejercer sus derechos podrían explicar esta alta incidencia, según el sindicato.

Sectores con mayor siniestralidad laboral en 2021 en España. Carlos Gámez

Gabriel Alejandro Fuentes estuvo cinco años trabajando como rider para Glovo después de llegar a España procedente de Venezuela. Tras las ley que obligaba a las plataformas digitales a contratar a sus riders, hasta entonces autónomos, Fuentes logró un puesto en uno de los supermercados de la firma española.

El pasado mes de octubre, en una noche lluviosa, Fuentes resbaló mientras cargaba un paquete y se golpeó fuertemente la espalda. Tuvo que parar de trabajar y sus responsables, con los que solo puede contactar por mail, no fueron conscientes de que no estaba trabajando hasta el día siguiente. La mutua de la empresa le diagnosticó un fuerte lumbago y a los tres días le consideraron apto para trabajar de nuevo.

"Yo creo que se pudo haber evitado con poner algún cartón o algo para que no resbale eso o bien así tanto y pero bueno, cosas que pueden pasar", explica Fuentes. "Lo que pasa es que, en nuestro contrato dice que el peso máximo que voy a llevar son 6 kilos, pero a veces nos meten un doble pedido que puede llegar a los 15 kilos, entiende que en un pedido pueden ir seis botellas de agua de un litro y medio más no sé qué y, entonces, uno va así con los dos pedidos y ese día, por mala suerte, estaba lloviendo y pasó lo que me pasó".

- ¿Nunca te has quejado por esa vulneración del contrato?

- "No, no me quise quejar porque ya sabía lo que había. En los fines de semana hay mucha presión y tampoco queremos que nos vean que nos estamos negando, ¿sabes?. Cuando estás en un trabajo no quieres perder el puesto y quieres hacerlo todo bien para que no haya problema".

