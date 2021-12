Marta Peñate ('La isla de las tentaciones') responde a las críticas por exceso de retoques en su última fotografía

La exparticipante de La isla de las tentaciones, Marta Peñate, ha decidido dar respuesta al gran número de críticas que ha recibido a raíz de la última fotografía que ha subido a Instagram. Los usuarios le acusaban de haberse excedido con los retoques en la instantánea.

En la imagen que compartió se le podía ver con un elaborado maquillaje, muy diferente al estilo natural que ella suele llevar. Con una piel sin una sola arruga y con un rostro muy cambiado, las críticas no se hicieron de esperar e incluso la compararon con las Kardashian.

"¿Dónde está Marta?", "Al principio no te había ni reconocido", "¿Es al óleo esta pintura?" o "Aún queda algo de cara en ese maquillaje (quiero pensar)", son algunos de los comentarios que ha recibido, pese a que en el título de la imagen ya anunciaba que se trataba de una instantánea muy trabajada: "Luces, maquillaje, cámara y foto".

La canaria no ha querido quedarse callada. "Esta foto no tiene ni un filtro", comenzaba diciendo en un story que ha subido con un largo texto en el que se ha sincerado sobre el tema. "Lo que tiene mi cara son 20.000 capas de maquillaje ya que, obviamente, en alguna ocasión, como miles de personas me apetece maquillarme así", justificaba.

Posteriormente, defendía ser una de las pocas que en redes sociales se mostraba tal cual es. "Sin postureo la mayoría de las veces, simplemente porque sé que muchas influencers parecen chicos y chicas con un físico y una vida inalcanzable y luego, en la mayoría de ocasiones, ni se asemeja a la realidad", ha explicado.

Según ella, esa es la razón para que muestre "su realidad". Sin embargo, lo que más le ha dolido es que la mayor parte de las críticas vengan de parte de otras mujeres: "Son las primeras en buscar el fallo para sentirse ellas mejor".

'Story' de Marta Peñate. INSTAGRAM

No es la primera vez que la que fuera concursante de Gran Hermano se enfrenta a este tipo de críticas. Por su parte, ella ha dejado claro que no tiene nada en contra de los retoques estéticos y ha reconocido haberse inyectado ácido hialurónico en los labios.