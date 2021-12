Dos años y medio de prisión para la tarotista Pepita Vilallonga y dos personas más por estafar a una clienta

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años y medio de prisión a la conocida tarotista Pepita Vilallonga y a dos personas más por un delito continuado de estafa. Tampoco podrán desarrollar actividades de esoterismo durante el mismo periodo. En cambio, han quedado absueltos del delito de pertenencia a grupo criminal. La sentencia da por probado que los tres acusados estafaron a una mujer a quien, Vilallonga en primer momento, pronosticó la muerte inminente.

La sala da por probado que se aprovechó de la situación personal de la mujer y que, a través de diversos trucos, los tres consiguieron que esta les pagara más de 40.000 euros, con la excusa de que la estaban ayudando a evitar su muerte.

De este modo, consiguieron primero el pago de 4.400 euros, más tarde le pidieron 10.000 más para obtener la ayuda del 'Padre Giorgio'. Dos días más tarde, los acusados informaron a la mujer de que este hombre había sufrido un accidente y le piden 17.000 euros más, que la mujer accede a pagar. Más tarde también accede a pagar 10.000 euros más, pero cuando le piden 3.000 más en una posterior visita, les informa de que no dispone de más efectivo.

La mujer pidió regularmente las facturas de todo lo que había pagado, pero no se las entregaron. En un momento dado, acudió a la consulta con una grabadora en el bolso porque ya era consciente de que la estaban estafando, pero dos de los acusados se dieron cuenta y se la sustrajeron.

La víctima de la estafa se encontraba en un momento de gran fragilidad y vulnerabilidad emocional como consecuencia de un síndrome ansioso-depresivo con estrés emocional que arrastraba desde hacía años. Tenía concedida la jubilación por incapacidad permanente con grado de invalidez absoluta.

La sentencia descarta que las tres personas formasen parte de un grupo criminal, ya que no se ha probado la unión de los acusados para la comisión concertada de este tipo de delitos

La tarotista había declarado que no conocía a la víctima y que nunca le había echado las cartas. En su declaración aseguró que el día de los hechos se encontraba en una notaría y la defensa aportó un testigo que así lo aseguraba.

La sala, sin embargo, no ve acreditada la presencia de la tarotista en la notaría o, en todo caso, que esto asegure que no pudiese estar también aquel día en la consulta y tirar las cartas a la víctima. Añade el tribunal que no tiene dudas sobre la declaración de la víctima y que la participación de Vilallonga es "clara y evidente".

