El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, no ha superado la moción de confianza vinculada a la aprobación de los Presupuestos de 2022. Ahora se abre un plazo de un mes para que los grupos de la oposición encuentren un candidato alternativo para sustituirlo. Si esto no pasa y no se llega a este consenso, los Presupuestos se aprobarán automáticamente y las cuentas para el año que viene también.

Pueyo solo ha recibido el apoyo de 12 votos que corresponden a los regidores de su partido, ERC y los de su socio de gobierno, Junts. Se han abstenido los comuns y han votado en contra todo el resto.

Pueyo ha alertado de la "temeridad" que supone bloquear las cuentas

Pueyo ha alertado de la "temeridad" que supone bloquear las cuentas y también se ha mostrado dispuesto a negociar con los vecinos un plan de usos sobre el futuro albergue para temporeros de Pardiñas.,

El alcalde de Lleida ha basado sus intervenciones en poner énfasis en la importancia de los Presupuestos de 2022 que de momento no prosperan por el bloqueo de la oposición. Ya en el Pleno extraordinario del 10 de diciembre quedaron tumbados y esto motivó la presentación del voto de confianza que este lunes se ha debatido en el Pleno ordinario de diciembre.

Pueyo ha remarcado que las cuentas tienen que servir para que la ciudad pueda salir adelante en el momento "más difícil" desde la Guerra Civil y por eso, son tan elevados, estipulados en 196,1 millones de euros, cerca de 29 millones de euros más que este año, un 17,2%.

También ha alertado del riesgo que supondría no aprobar las cuentas, se podrían perder los fondos Next Generation y ha pedido a los grupos que se centren en tener unos presupuestos, tal como ha pasado a la Diputación de Lleida, en la Generalitat o en el Ayuntamiento de Barcelona.

Ha avisado que el bloqueo es una "auténtica temeridad" y un "impacto" para la economía leridana, tal como se lo han manifestado los sectores sindicales y empresariales de la ciudad.