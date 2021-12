Cs denuncia que 230 famílies s'han quedat sense ajudes al lloguer en 2021 a València "malgrat complir els requisits"

Estellés ha criticat que aquestes famílies no han rebut l'ajuda "per esgotar-se la partida pressupostària habilitada en els pressupostos", després de conéixer la resolució de l'acord de la Junta de Govern Local aprovada en la sessió del passat dia 23 de desembre, segons indica la formació en un comunicat.

Per a l'edil de Cs, la "conclusió" davant aquesta situació és que la pobresa "es cronifica" a València. En aquest sentit, ha assegurat que l'equip de govern, de Compromís i el PSPV, es troba "molt lluny d'estar a l'altura de les circumstàncies reals d'una societat castigada per la crisi sanitària i l'elevat preu del lloguer".

"Encara que és cert que la xifra de famílies que demanen les ajudes i la quantitat de diners s'ha augmentat, com hem demanat aquests anys des de Cs, és insuficient", ha manifestat, al mateix temps que ha apuntat que en 2016 la partida era d'1,2 milions d'euros, "però s'ha tardat sis anys a duplicar-la, com succeeix en els pressupostos de 2022, i encara és insuficient".

Sobre aquest tema, Estellés ha instat la regidora delegada d'Habitatge, Isabel Lozano, a "estudiar més mesures per a ajudar als qui pitjor ho passen en aquests moments" o a augmentar la partida, perquè "coneix de sobra sobre la seua insuficiència".

"Ella després incorpora més diners, com ha succeït en 2020 i 2021. En enguany, que acabem, es van incloure 2 milions en el pressupost inicial i després es van sumar 200.000 euros més. Amb eixos 2,2 milions es queden fora de les ajudes de lloguer 230 famílies", ha criticat.

Finalment, ha plantejat una "possible solució" per a augmentar les ajudes al lloguer, consistent a incrementar el percentatge de l'import de la renda mensual: "L'Ajuntament subvenciona el 40 per cent de l'import de la renda mensual del lloguer d'una vivenda, sempre que no supere els 600 euros mensuals. Un increment d'aquest percentatge podria ser una alternativa perquè les famílies tinguen més ajudes. Els tècnics són els qui podrien estudiar l'augment".