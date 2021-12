Cvirus.- Puig assenyala que la situació en els hospitals és "complexa" encara que està "bastant estabilitzada"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dilluns a Alacant, on ha apuntat que aquesta sisena onada del coronavirus no està tenint tanta "malignitat" com les anteriors, i que encara que hi ha més del doble dels contagis que hi havia l'any passat a hores d'ara, molts no estan havent de ser hospitalitzats.

En aquest sentit, ha remarcat que els contractes covid s'han mantingut fins a maig, com a mínim, però ha remarcat que la "tensió en el sistema ja vé provocada per tota la pandèmia". "Portar-nos bé també ajuda al fet que els hospitals puguen tindre la capacitat de resistència que necessitem", ha agregat en referència al compliment de les restriccions.

D'altra banda, el president també ha admès que és "obvi" que el creixement de la variant ómicron s'ha produït durant l'última setmana, un fet que s'aprecia en els estudis de les aigües residuals i la seqüenciació. "El virus no sap de fronteres i si en altres països passa, ací també passarà", ha agregat.