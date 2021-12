Cvirus.- La Generalitat mantindrà les restriccions per a nit de Cap d'Any i recomana evitar aglomeracions

Així ho ha manifestat a Alacant el president de la Generalitat, Ximo Puig, on ha indicat que no se celebrarà una altra reunió de la Interdepartamental aquesta setmana, encara que sí hi haurà reunió de la Comissió Interterritorial. No obstant això, ha advocat per "no generar més incertesa".

De fet, també ha quedat aparcada la possibilitat d'obligar a demanar el Passaport Covid en les terrasses, que estudiava la Generalitat fa uns dies. Puig ha indicat que hi ha locals que ja ho sol·liciten a nivell preventiu, i ha insistit a mantindre la màxima prudència.

"A dia de hui no cal generar més confusió. És evident que el Certificat Covid s'exigeix on es va plantejar en el seu moment, on el propi exercici de l'activitat ens fa que no es puga estar permanentment amb la mascareta posada", ha agregat.

D'altra banda, respecte a les Cavalcades de Reis, Puig ha subratllat que "cada municipi i localitat té les seues característiques" i una determinada incidència, per la qual cosa ha obert la porta al fet que s'autoritzen aquestes celebracions si estan "ben organitzades i es pot mantindre el control".

En aquest sentit, ha agregat que és "complicat" prendre una decisió centralitzada sobre aquest tema i que es buscaran fórmules perquè aquests esdeveniments a l'aire lliure es puguen dur a terme "amb la màxima seguretat". Així, ha assenyalat que es reuniran amb els ajuntaments que vullguen organitzar aquests esdeveniments per a col·laborar amb ells.