La Generalitat mantendrá las restricciones para Nochevieja y recomienda evitar aglomeraciones

Así lo ha manifestado en Alicante el president de la Generalitat, Ximo Puig, donde ha indicado que no se celebrará otra reunión de la Interdepartamental esta semana, aunque sí habrá reunión de la Comisión Interterritorial. No obsante, ha abogado por "no generar más incertidumbre".

De hecho, también ha quedado aparcada la posibilidad de obligar a pedir el Pasaporte Covid en las terrazas, que barajaba la Generalitat hace unos días. Puig ha indicado que hay locales que ya lo solicitan a nivel preventivo, y ha insistido en mantener la máxima prudencia.

"A día de hoy no hay que generar más confusión. Es evidente que el Certificado Covid se exige donde se planteó en su momento, donde el propio ejercicio de la actividad nos hace que no se pueda estar permanentemente con la mascarilla puesta", ha agregado.

Por otra parte, respecto a las Cabalgatas de Reyes, Puig ha subrayado que "cada municipio y localidad tiene sus características" y una determinada incidencia, por lo que ha abierto la puerta a que se autoricen estas celebraciones si están "bien organizadas y se puede mantener el control".

En este sentido, ha agregado que es "complicado" tomar una decisión centralizada al respecto y que se buscarán fórmulas para que estos eventos al aire libre se puedan llevar a cabo "con la máxima seguridad". Así, ha señalado que se reunirán con los ayuntamientos que quieran organizar estos eventos para colaborar con ellos.