Detingut un jove per danyar una vintena de vehicles amb un casc de motocicleta a València

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia, els fets van ocórrer aquest passat diumenge, sobre les 7.30 hores, quanels agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren al Passeig de l'Albereda on, pel que sembla, un home, tot vestit de negre, estaria fracturant els espills retrovisors dels vehicles que estaven aparcats, emprant un casc de motocicleta.

Una vegada allí, els policies van observar nombroses restes de plàstic, pertanyents a diferents retrovisors, així com un casc de color blanc recolzat en la roda posterior d'un cotxe, a l'interior del qual es trobaven quatre persones dormint.

Els agents van identificar als ocupants del vehicle i, en un moment donat, es va aproximar un cinqué jove, vestit de negre, que va agafar el casc i ho va introduir en la part posterior del cotxe, a fi d'ocultar-ho de la vista dels policies. Així mateix, també es va intercanviar la seua jaqueta amb la d'un altre dels ocupants del turisme.

Davant aquests fets, els policies ho van identificar i van observar que tenia les mans amb diversos corts superficials i gran quantitat de brutícia, tipus grassa, de vehicle. El jove, davant aquestes evidències, va confessar als agents que en un arravatament hauria fracturat espills retrovisors i llunes de diversos vehicles estacionats en la zona.

Els policies van observar fins el 20 vehicles afectats, tant turismes com a furgonetes i ciclomotors. Per tot açò, els agents van detindre al jove com a presumpte autor d'un delicte de danys. L'arrestat, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.