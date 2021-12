Un estudi de la UV assenyala a l'historiador Martínez Aloy com a autor intel·lectual de la segona torre del Palau

Martínez Aloy és qui parla per primera vegada de la segona torre del Palau de la Generalitat, que es va construir en la dècada de 1950. Besó ha revisat la història de l'edifici, actual seu de la Generalitat Valenciana, des de l'abolició dels furs per Felipe V fins a la promulgació de l'Estatut d'Autonomia.

Segons ha informat la universitat en un comunicat, la torre Palau de la Generalitat, que confina amb la Plaça de Manises, va ser construïda durant la restauració de l'edifici que es va dur a terme entre 1924 i 1952. En 1944, l'arquitecte a càrrec de les obres, Luis Albert, va proposar afegir-la com una ampliació a causa de la falta d'espai. Per aquest motiu, se li sol considerar l'autor de la mateixa.

No obstant açò, en 1909, l'historiador José Martínez Aloy va publicar el llibre 'La casa de la Diputació', en el qual afirmava que, en el moment de la construcció de la primera torre en 1518, els diputats ja van sospesar la idea d'alçar la segona. Més endavant fa referència a un acord de 1580 pel qual, una vegada concloses les obres, es plantejava la compra de les cases restants del carrer per a alçar una nova torre, que finalment no es va arribar a construir.

"Després d'investigacions posteriors, és molt poc probable que l'historiador trobara cap vestigi d'aquesta segona torre en cap dels documents que va consultar per al seu treball", ha indicat Besó. Les afirmacions de Martínez Aloy no han sigut sustentades per fonts documentals, ni en el moment de la publicació del seu treball ni en estudis posteriors, per la qual cosa la torre es va plantejar per primera vegada per l'historiador com "una imatge ideal" del palau, concebuda en el context cultural de la Renaixença.

Aquest moviment va voler recuperar els senyals d'identitat del Regne de València, perdut després de la Batalla d'Almansa, en el qual es valoraven els edificis destacats de la València foral com la Catedral, el Convent de Santo Domingo, les torres de Serrans i de Quart, la Llotja i el mateix Palau de la Generalitat, que adquireix major rellevància després de l'enderrocament del Palau Real en 1810, en convertir-se en el monument més relacionat de manera directa amb el passat foral.

La restauració s'emmarca en eixe procés de recuperació del "passat gloriós". El corrent de restauració predominant a Espanya a principis del segle XX advocava per recuperar la imatge originària dels edificis i fins i tot es plantejava completar aquelles parts que en el moment de la seua construcció no s'hagueren dut a terme.

Per açò, la idea de l'edifici incomplet esbossada en 1909 per Martínez Aloy, va servir en 1944 com a base teòrica o idea a Luis Albert per a materialitzar el seu projecte arquitectònic d'ampliació a partir de la construcció d'una nova torre amb la qual es va completar l'edifici proposat per Aloy.