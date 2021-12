Miguel Soler: "El TS ha reforçat d'alguna manera la Llei de plurilingüisme que vam aprovar a la Comunitat Valenciana"

Així mateix, el representant de la Conselleria ha confiat que "algun dia acabe aquesta absurda guerra de la llengua", que ha emmarcat en una "estratègia política" de partits de la dreta per a "marejar al personal".

Així ho ha asseverat Soler, en una entrevista concedida a Europa Press, en ser preguntat pels quatre recursos presentats davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la Llei de Plurilingüisme del Consell, que estableix que un mínim del 25% del temps lectiu serà impartit en castellà, un altre tant en valencià i del 15 al 25% en anglés.

El secretari autonòmic raona que la sentència del Suprem que estableix el mínim del 25% d'espanyol en les aules catalanes, "d'alguna manera, reforça i consolida la llei que vam aprovar ací en 2018". A més, ha recordat que a la Comunitat Valenciana s'han adoptat mesures d'adaptació progressiva, com l'aplicació del plurilingüisme a Secundària en zones castellanoparlants, com la Vega Baixa i Requena-Utiel.

"LA LLEI ESTÀ BÉ COM ESTÀ"

"La llei està bé com està, el Suprem ho ha ratificat", ha ressaltat Soler, que ha fet una crida perquè la llengua "deixe de ser un motiu de guerra, encara que a alguns sembla que els encanta".

El secretari autonòmic ha rebutjat comparacions entre la Comunitat Valenciana i Catalunya que, al seu juí, presenten contradiccions. En aquest sentit, ha recordat que, "mentre Ciutadans i el PP reivindicava a Catalunya un 25% d'ensenyament en castellà, ací van votar en contra de la nostra llei de plurilingüisme que contempla eixe percentatge".

"És una estratègia política per a marejar al personal i eixe conflicte existeix més en les declaracions públiques que en la realitat del dia a dia dels centres. Espere que algun dia acabe aquesta polèmica absurda, però hi ha qui té interessos a alimentar una guerra que només genera problemes que no afavoreixen la convivència", ha conclòs.