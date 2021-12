L'IBV desenvolupa una nova tecnologia per a adaptar els llocs de treball a cada professional

L'Institut de Biomecànica (IBV) ha introduït la intel·ligència artificial en l'anàlisi biomecànica per a evitar lesions en entorns laborals així com per a millorar el control de patologies de l'aparell locomotor a través del projecte BIOMEC4IA, finançat per l'IVACE de la Generalitat Valenciana i els fons FEDER.