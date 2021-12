Detingudes set persones en una operació oberta per falsificació de permisos de residència

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, l'operació, 'Lluna', que ha durat onze mesos, es va iniciar quanels agents van detectar targetes de permisos de residènciaque presentaven indicis d'estar alterades en algun dels seuselements, sent per tant falsificades.

Com a resultat, van descobrir a una sèrie de persones que romanien a Espanya de forma irregular i que, suplantant laidentitat de tercers, aconseguien accedir a un lloc de treball.

Un dels presumptes autors, resident a la localitat de Peníscola, aprofitant l'estat de necessitat d'aquestes persones, es lucraba d'elles, tramitant l'accés a l'ocupació, facilitant-los per a açò tant documents reals com falsificats a canvi d'una prestació econòmica i, en alguns d'aquests casos, residien en vivendes que eren gestionades per l'organització en diferents localitats de la geografia espanyola i en condicions d'amuntegament.

Els documents reals es feien de connivència amb els titulars dels mateixos, els quals els "llogaven" a canvi d'un beneficieconòmic, alhora que cotitzaven en la Tresoreria General de laSeguretat Social (TGSS) a fi de poder obtindre futuresprestacions, ajudes o subsidis.

En el cas dels documents falsos, el presumpte autor utilitzava a un falsificador veí d'Albacete, a qui remetia els documentsoriginals per a la confecció de còpies falsificades, comptant a l'interior de l'establiment que regentava amb tot el material ielements necessaris per a la seua confecció.

Com a resultat dels registres efectuats s'ha intervingut tot el material necessari per a la confecció dels documents falsos-equips informàtics, escaner, impressores, suports verges dedocuments-, documentació falsificada disposadaper a ser remesa, multitud d'escrits en format digital per a serfalsificats, justificants d'ingressos bancaris i d'enviaments a través de missatgeria a diferents províncies de la geografia nacional així com diners en efectiu.

L'operació s'ha desenvolupat en les províncies de Castelló,Zaragoza, Lleida, Albacete i Múrcia. Les diligències instruïdes han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Vinaròs (Castelló).