Caballero presenta més de 1.500 avals per a la secretaria general del PSPV de la província de València

En un comunicat, la secretària general que busca la reelecció ha assenyalat: "No som equip d'exhibir grans figures o càrrecs institucionals. No som els favorits de l'aparell. Les cares del nostre equip són les de les nostres bases. Però només estem en la primera part del partit i tenim més il·lusió i tenacitat si cap per a continuar treballant per un projecte integrador i proper en el qual totes les veus importen i que mai deixa arrere la militància de base".

En aquesta línia, la dirigent socialista ha posat en valor la "força" del PSPV-PSOE de la província de València, però ha matisat que no només es concentra en els càrrecs institucionals "Els 240 alcaldes i portaveus socialistes són un capital fonamental del partit, però la nostra militància encara ho és més i en les seues mans està decidir sobre el futur de la nostra organització", ha apuntat.

Sota aquesta línia, l'aspirant a la reelecció ha assenyalat que la seua candidatura "Més que Paraules" se sustenta en la "horitzontalitat democràtica", on "cap opinió està per damunt d'una altra" ha explicat. Així mateix ha assegurat que la seua voluntat és "bandejar els esquemes tradicionals del partit, com ja va ocórrer amb Pedro Sánchez, on els barons imposen les decisions a prendre".

Mercedes Caballero ha subratllat que en 2017 "va arribar el moment en el qual la militància va aconseguir véncer a les velles maneres d'entendre aquest partit molt allunyades de les bases. Va ser en eixe moment quan els i les militants van recuperar la seua força i van decidir que era moment de reconstruir el PSOE amb un projecte en el qual cada vot és decisiu, en el qual cada militant de qualsevol racó d'Espanya té la mateixa capacitat de decisió que un alcalde o secretari comarcal. Eixe va ser el moment de major grandesa de la nostra democràcia interna que no només va suposar un canvi per al PSOE, sinó que es va transformar en un canvi per a Espanya".

Aquest procés -ha afegit- "torna a posar-nos sobre la taula la mateixa situació; triar la candidatura de l'aparell, la que s'allunya de les bases i dels seus votants, o la que representa la veu de tots i cadascun dels militants de la nostra província". En aquest sentit, ha defès que "serà la militància la que alçarà la seua veu enfront d'els qui pensen que es pot dirigir el partit amb comandament a distància. Aquest procés atendrà la voluntat de la militància de base deixant aparcats els egos i ambicions personals".