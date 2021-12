Cvirus.- Aerte fa balanç de l'any de vacunació: "Les mateixes residències suporten molt millor la crisi amb la vacuna"

"Les mateixes residències, sense canvis essencials, suporten molt millor la crisi sanitària gràcies a la vacuna, la qual cosa creiem que reforça la idea que la clau no estava en el model residencial sinó en l'atenció sanitària a les persones que resideixen en aquests centres", ha assegurat el president de la patronal residencial, José María Toro, en un comunicat.

Toro ha assenyalat que, durant la pandèmia, s'ha vinculat el resultat "tràgic" en residències al model d'atenció existent quan les dades sobre taxes de mortalitat eren similars als generals per a majors de 80 anys de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, Aerte ha ressaltat que, malgrat que gener i febrer d'enguany van ser els "més durs" de la pandèmia tant en els centres com en el conjunt de la societat valenciana per l'increment de casos després del passat Nadal i perquè la vacunació no desplegava encara tota la seua eficàcia, el resultat des d'aleshores "no deixa lloc a cap dubte".

El president d'Aerte ha indicat que, encara que el procés de vacunació va començar a la fi de desembre, la primera fase va finalitzar a la fi de febrer, ja que per a arribar a totes les residències es van requerir diverses setmanes i l'eficàcia es desplegava, en la majoria dels casos, a partir de quatre setmanes des de la posada de la primera dosi.

"Des de l'1 de març de 2021 han mort en residències de majors 47 persones, la qual cosa suposa només el 2,65 per cent del total de morts en aquests centres des del principi de la pandèmia" , ha destacat Toro.

En l'actualitat, s'està finalitzant el procés d'aplicació de la tercera dosi de la vacuna als professionals de centres sociosanitaris, encara que falten els centres de dia, els servicis d'ajuda a domicili i les vivendes tutelades. Les persones majors usuàries ja van acabar de rebre aquesta dosi durant el mes d'octubre.

DADES DE L'IMSERSO

Segons les dades de l'Institut de Majors i Servicis Socials (Imserso) sobre casos covid-19 en residències en tota Espanya, hi ha hagut una defunció en residències de persones majors i dos en centres de persones amb discapacitat en la setmana del 13 al 19 de desembre a la Comunitat Valenciana.

En el mateix període, s'han detectat 91 casos en els centres residencials, dels quals 64 han sigut en centres de persones majors i 27 en centres per a persones amb discapacitat.