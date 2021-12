Luis Rollán da pistas sobre su "amante" secreto, que es presentador de televisión

Era el secreto de Luis Rollán en el reality Secret Story: "Soy amante de un presentador". Pero lo que no ha desvelado el colaborador español es quién ese ese amante, aunque sabemos ya algunas cosas de él.

En primer lugar sabemos que no trabaja en la televisión de España, si no fuera de nuestras fronteras. Durante la emisión de La noche de los finalistas, en Telecinco, Luis Rollán dio nuevos datos sobre ese amante.

"¿Quién, es en qué cadena está?", le preguntaba a Luis Rollán el presentador Jordi González. Pero era Cristina Porta la que intervenía para dar pistas. "Yo le he visto en una foto y no es guapo, es guapísimo", aseguraba, algo que confirmaba poco después el propio Jordi González, cuando Rollán le mostraba en su móvil una foto del misterioso personaje.

Tantas ganas tenía Porta de dar información que Luis Rollán tenía que pararla: "¡Cállate!", le decía.

"No se le conoce aquí, ¿no?", preguntaba Jordi González y Rollán contestaba que no. Luego decidió llamar en directo a su "amante" para preguntarle si podía dar detalles de su identidad.

Pero por desgracia, el misterioso presentador no se ponía al teléfono. Rollán contaba entonces la anécdota que de cuando él salió de la casa el presentador le llamó a las pocas horas, ya a las "4 o 5 de la mañana", pero que él le dijo que no podía verle, porque "no tenía cuerpo, no podía", porque estaba "desorientado".

Rollán también contó que aunque "no vive en España", viene y va con frecuencia y que fue él la última persona a la que vio antes de entrar en el concurso.

"Antes de montarme en la furgoneta que me traía para acá miré para un lado y estaba allí, había ido a verme a la puerta del hotel", contaba.