La policía que se hizo viral por un baile sensual a su superior pide disculpas, pero cree que las cosas "han sido diferentes" porque "es mujer"

Vera Mekuli, la policía que realizó un vídeo sensual a su superior y a otro compañero en la fiesta de Navidad del departamento de policía de Nueva York, ha pedido disculpas añadiendo que "no tenía ni idea" de que su jefe estuviera casado y denuncia la atención que ha recibido, alegando que, por ser mujer, ha generado más interés.

Mekuli declaraba a TMZ, en un vídeo recogido de New York Post, que “si hubiera sido un hombre haciéndolo, siento que habría sido más una broma y se habría quedado en casa en lugar de hacerse público como se ha hecho conmigo”. Sin embargo, no ha recibido ninguna penalización en su trabajo por ello.

La policía, de 26 años, explica en referencia al vídeo en el que aparecía bailando de forma sensual a su superior, Nick McGarry, que “solo porque, principalmente, soy una mujer, iba vestida como iba, siendo una novata, las cosas han sido diferentes”.

En sus declaraciones, Mekuli dirige directamente sus disculpas a la mujer de McGarry, explicando también que “verdaderamente no tenía conocimiento” de que estuviera casado. “Quiero disculparme con la esposa del teniente. Sabes, lo siento, de verdad lo digo y realmente espero que no haya causado demasiado daño en el matrimonio o en tu vida personal” le decía a Melissa McGarry.

Vera también aprovechó para explicar lo sucedido aquella noche: “Todos estábamos bebiendo, bailando, nada fuera de lo normal...yo soy el alma de la fiesta, me gusta pasar un buen rato; pero estaba llegando el final de la fiesta cuando un compañero cogió una silla, y no lo recuerdo, pero había gente que me decía “no lo vas a hacer” y lo hice; cogí al teniente, le senté y le hice el baile sobre su regazo”.

Mekuli también contaba que “no he podido reunir el valor de volver al trabajo” y es por ello que esta semana trabaja desde casa. Agradece a su equipo el apoyo que le han brindado y declara que “no sabe lo que pasará después” pero que “le encantaría volver”.

Emocionada, terminó su declaración diciendo que “siento que no debería ser juzgada o algo similar solo por el baile que hice cuando estaba fuera de servicio, sin uniforme” y lamenta la imagen que ahora tiene el teniente; “se suponía que debía ser divertido”.